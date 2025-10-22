Deux morts dans des frappes russes sur Kyiv, le sommet Trump-Poutine s'éloigne

par Pavel Polityuk

Des frappes russes visant dans la nuit des sites énergétiques ukrainiens ont tué deux personnes et déclenché des incendies d'habitations à Kyiv, ont rapporté mercredi des responsables ukrainiens, alors que les perspectives d'un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'éloignent, Moscou refusant un cessez-le-feu immédiat.

Mardi, la Maison blanche a déclaré qu'aucune rencontre n'était prévue "dans un futur proche" entre les présidents américain et russe après que la Russie a rejeté les appels à un cessez-le-feu immédiat.

Le maire de la capitale ukrainienne, Vaitali Klitschko, a rapporté que 10 personnes avaient été secourues d'un incendie qui touchait un gratte-ciel de Kyiv, ajoutant qu'un corps sans vie a été retrouvé.

"Toute la nuit, les ennemis ont frappé les infrastructures énergétiques", a déclaré Svitlana Hrynchuk, ministre de l'Energie, qui a fait état d'une deuxième victime dans les attaques russes.

Ces dernières ont été menées par drones et missiles et ont duré une grande partie de la nuit et étaient toujours en cours dans la matinée, selon des responsables ukrainiens.

La Russie n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

