Deux morts à Tel Aviv après l'annonce de la mort de Larijani, au moins 10 morts à Beyrouth

Un intercepteur israélien frappe un missile iranien au-dessus de Tel-Aviv

Après les morts d'Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et de Gholamreza Soleimani, commandant des bassidjis, la milice ‌paramilitaire des Gardiens de la révolution, l'armée israélienne annonce avoir tué le ministre iranien du Renseignement Esmail Khatib, dans une frappe nocturne.

L'Iran a visé Tel Aviv avec des missiles équipés de sous‑munitions dans ce qu'il a présenté comme une riposte à la mort ​d'Ali Larijani par Israël, a rapporté plus tôt la télévision publique iranienne.

Les autorités israéliennes ont déclaré que ces attaques avaient tué deux personnes dans un quartier proche de la densément peuplée Tel Aviv, où se trouvent également des installations militaires clés, portant à au moins 14 le nombre de morts en Israël depuis le début de la guerre.

Les frappes israéliennes continuent de leur côté de s'abattre sur le Liban où au moins dix personnes ont péri à Beyrouth, selon un bilan du ministère libanais ​de la Santé.

Le POINT sur le conflit au Moyen-Orient

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

13h07 - L'équipe féminine nationale de football iranienne a fait son retour en Iran, rapporte l'agence semi-officielle Fars. Plusieurs d'entre elles ont fait une demande d'asile en Australie, où elles disputaient la Coupe d'Asie de football, avant de revenir sur leur requête.

Les inquiétudes concernant leur ​sécurité sont nées au début du mois, quand les joueuses ont refusé de chanter l'hymne national lors d'un match de ⁠Coupe d'Asie des nations féminine.

13h07 - Un ressortissant suédois a été exécuté ce mercredi en Iran, annonce le ministère suédois des Affaires étrangères. Le supplicié, dont l'identité n'a pas été révélée, a été arrêté en juin dernier, précise la ‌diplomatie suédoise qui dénonce un "châtiment inhumain, cruel et irréversible".

11h41 - L'armée israélienne annonce son intention d'attaquer les points de passage sur le fleuve Litani, dans le sud du Liban.

11h14 - Le ministre iranien du Renseignement, Esmail Khatib, a été tué au cours d'une frappe nocturne, annonce le ministre israélien de la Défense.

11h05 - Pékin va poursuivre ses efforts de médiation au Moyen-Orient afin d'obtenir un cessez-le-feu et la fin ​des combats, déclare le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi

10h05 - Les frappes aériennes israéliennes ont ‌tué au moins dix personnes à Beyrouth où un immeuble d'une dizaine d'étages a été détruit, annoncent les autorités libanaises. Selon L'Orient-Le Jour, qui cite le ministère de ⁠la Santé, le bilan s'élève à 12 morts et 41 blessés.

Le quotidien francophone rapporte de même source que deux personnes ont péri à Saïda dans une frappe visant une voiture. Une des victimes serait un secouriste de la Défense civile.

8h50 - Le conflit entre Israël et le Hezbollah libanais ne se résoudra que par la négociation, déclare Jean-Yves Le Drian, représentant personnel pour le Liban du président Emmanuel Macron, sur franceinfo.

"Ça a déjà eu lieu. Il y a eu une guerre en 2024 qui a abouti ⁠à un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu a abouti à ‌un mécanisme de surveillance et le mécanisme de surveillance a abouti au fait que le gouvernement libanais est un bon gouvernement", a-t-il dit.

"Ce gouvernement a pris des initiatives pour empêcher Le Hezbollah de ⁠poursuivre ses opérations et pour faire en sorte qu'il soit démilitarisé (...). Ils (Israël) ne peuvent pas demander aujourd'hui au gouvernement libanais de faire ce travail-là en trois jours sous les bombes."

8h47 - Les forces armées iraniennes emploieront des armes qui n'ont jamais été utilisées, ‌dit un porte-parole de l'armée dans des propos relayés par la télévision d'Etat.

07h42 - Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, participera dans la journée à une réunion à Ryad, capitale de l'Arabie saoudite, pour discuter ⁠de la situation au Moyen-Orient. Hakan Fidan a annoncé effectuer une tournée dans la région pour trouver les moyens de mettre fin au conflit.

07h27 - Un missile visant Dubaï ⁠a été intercepté avec succès, sans faire de victime, disent ‌les autorités de l'émirat.

07h23 - Dans une interview à la chaîne Al Jazeera relayée par les médias officiels iraniens, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, estime que la doctrine nucléaire de Téhéran ne devrait pas radicalement changer, même si le guide ​suprême Mojtaba Khamenei n'a pas encore publiquement exprimé son point de vue en la matière.

L'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué le 28 février ‌au premier jour des bombardements israéliens et américains sur l'Iran, a publié une fatwa au début des années 2000 excluant le développement par le pays d'armes de destruction massive.

La République islamique a toujours nié vouloir se doter de l'arme nucléaire, en dépit des accusations d'Israël, des Etats-Unis et ​de leurs alliés occidentaux.

06h22 - Au moins six personnes sont mortes dans les frappes israéliennes qui ont visé Beyrouth, annonce le ministère libanais de la Santé.

Les banlieues sud de la capitale libanaise ainsi que les quartiers de Zokak el Blatt, Basta et Bachoura, dans le centre de la ville, ont été touchés.

04h55 - L'Iran exécute un homme accusé d'espionnage pour le compte d'Israël, selon l'agence de presse Mizan, organe du pouvoir judiciaire iranien.

L'homme a été jugé "coupable d'avoir fourni au (service de renseignement) d'Israël, le Mossad, des ⁠photographies et des informations au sujet de lieux sensibles en Iran", rapporte Mizan.

04h42 - Une frappe israélienne touche le quartier de Bachoura, dans le centre de Beyrouth, dit un journaliste de Reuters.

Cette frappe intervient après que l'armée israélienne a appelé à évacuer un immeuble du quartier avant l'attaque.

01h40 - Un projectile frappe les environs de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr sans faire de blessé ni de dégât, dit l'Iran à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

01h10 - Une attaque de drone vise l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, une explosion est entendue dans la zone, disent des sources sécuritaires.

00h30 - Des témoins font état d'importantes frappes aériennes israéliennes à Beyrouth, au Liban.

00h08 - Deux personnes sont mortes près de Tel Aviv, après avoir été touchées par des éclats d'obus lors d'une attaque de missiles iranienne, dit le service ambulancier du pays.

00h00 - L'armée américaine frappe des sites situés le long de la côte iranienne près du détroit d'Ormuz car des missiles iraniens antinavires posaient un risque pour la navigation internationale dans la région.

VOIR AUSSI

Le DIRECT ​de la journée de mardi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)