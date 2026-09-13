Deux jours de grève à Radio France pour contrer l'arrivée d'un responsable de Valeurs actuelles

Une grève de deux jours débute dimanche à Radio France pour protester contre l'arrivée comme éditorialiste sur France Inter de Charles Sapin, un responsable du magazine Valeurs actuelles ( AFP / Ludovic MARIN )

Une grève de deux jours débute dimanche à Radio France pour protester contre l'arrivée comme éditorialiste sur France Inter de Charles Sapin, un responsable du magazine Valeurs actuelles, accusé par les syndicats de porter des idées d'extrême droite.

L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD et Unsa) appelle aussi les auditeurs à un rassemblement dimanche à 14h00 devant la Maison de la radio à Paris, siège du groupe public.

Les perturbations dues à la grève devraient être plus importantes lundi que dimanche, journée qui compte moins d'émissions en direct, a estimé une source interne.

Ancien de l'hebdomadaire Le Point, M. Sapin est devenu cet été directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles.

Ancien de l'hebdomadaire Le Point, Charles Sapin est devenu cet été directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Depuis le 30 août, il signe une chronique politique de quelques minutes le dimanche matin vers 07h40 sur France Inter, première radio du pays.

Justifié par la direction au nom du pluralisme à l'approche de la présidentielle, ce recrutement a été immédiatement contesté. Dans une motion adoptée le 2 septembre, les personnels ont exprimé leur "refus catégorique", en jugeant Valeurs actuelles "pas compatible" avec le service public.

Ce magazine, qui se revendique conservateur, a été plusieurs fois condamné en justice, notamment pour avoir dépeint en esclave l'élue LFI noire Danièle Obono en 2020. Il était alors dirigé par Geoffroy Lejeune, passé en 2023 au Journal du dimanche (JDD).

Les syndicats pointent aussi la présence parmi ses actionnaires du milliardaire proche de l'extrême droite Pierre-Edouard Stérin.

Mobilisation de personnalités

Samedi, dans une tribune publiée par le journal Le Parisien, 300 personnalités ont jugé "révoltant" le recrutement de M. Sapin par France Inter. Parmi elles, nombre de figures culturelles marquées à gauche, dont les comédiennes Julie Gayet, Ariane Ascaride et Corinne Masiero, la chanteuse Lio ou la Prix Nobel de littérature Annie Ernaux.

La directrice de France Inter, Céline Pigalle, pose pour un portrait à la Maison de la Radio au siège de Radio France, à Paris, le 24 mars 2026 ( AFP / Joel Saget )

Interrogée jeudi à l'antenne par la médiatrice de Radio France, la directrice de France Inter, Céline Pigalle, a de nouveau défendu ce recrutement, en jugeant le pluralisme "fondamental" pour une radio publique.

Elle a mis en avant l'arrivée d'autres éditorialistes venus de médias aux colorations diverses, le Nouvel Obs, Alternatives économiques ou le Financial Times.

Selon elle, M. Sapin lui a assuré avoir rejoint Valeurs actuelles "pour en changer la ligne éditoriale". "Je crois que je peux avoir confiance en lui pour ne pas mettre l'antenne de France Inter en danger", a déclaré Mme Pigalle.

A quelques mois de la présidentielle, l'affaire a pris un tour politique. Début septembre, Jean-Luc Mélenchon (LFI) a vu dans le recrutement de M. Sapin une "colonisation par les fachos" et, à l'inverse, Bruno Retailleau (LR) a fustigé le "sectarisme (des) rédactions de Radio France".

Outre France Inter, l'arrivée de Charles Sapin sur la chaîne de télévision franceinfo a également été contestée par les syndicats du groupe public France Télévisions.

Le sujet du pluralisme de l'audiovisuel public est brûlant depuis la rentrée 2025. Les accusations de partialité en faveur de la gauche ont motivé l'an dernier la création d'une commission d'enquête parlementaire par l'UDR, parti allié au RN.

Son rapporteur, le député Charles Alloncle, a récemment annoncé la sortie le 30 septembre d'un livre sur cette commission, qui paraîtra chez Fayard, éditeur dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.