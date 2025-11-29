Deux enfants tués dans une attaque israélienne à Gaza, selon des sources médicales

KHAN YOUNES/LE CAIRE/JÉRUSALEM, 29 novembre (Reuters) - U ne attaque israélienne a provoqué la mort de deux enfants à Gaza samedi, ont indiqué des médecins et des proches, témoignant des violences qui persistent dans l'enclave palestinienne malgré un cessez-le-feu fragile.

L'oncle des enfants a déclaré qu'un drone israélien avait tiré sur Fadi et Goma Abu Assi, deux frères âgés de 10 et 12 ans, alors qu'ils ramassaient du bois de chauffage pour aider leur père en fauteuil roulant à l'est de Khan Younès, dans le sud de Gaza.

« Ce sont des enfants (...) Qu’ont-ils fait ? Ils n’avaient ni missiles ni bombes, ils étaient allés ramasser du bois pour leur père afin qu’il puisse allumer un feu », a déclaré Mohamed Abu Assi à Reuters lors de leurs funérailles.

Lors des obsèques, le père des enfants pleurait sur le corps d'un des garçons dont le linceul blanc a été soulevé pour dévoiler son visage.

L'armée israélienne n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Au moins 354 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas le 10 octobre, selon les autorités sanitaires de Gaza. Israël affirme que trois de ses soldats ont été tués par des tirs de militants durant cette période.

Le niveau de violence a diminué depuis le cessez-le-feu, mais Israël a continué de frapper Gaza et de procéder à des démolitions sur le territoire qu'il occupe.

Le groupe militant palestinien Hamas et Israël ont signé une trêve le 9 octobre après deux ans de guerre, mais ils ont reporté les différends les plus épineux à des négociations ultérieures.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer les engagements de cessez-le-feu et de faire obstacle aux mesures ultérieures prévues par le plan en 20 points du président américain Donald Trump.

L'offensive israélienne à Gaza a fait plus de 69.700 morts parmi les Palestiniens, majoritairement des civils, selon les autorités sanitaires gazaouies. Une grande partie du territoire est en ruines.

Israël a lancé son offensive après une attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle 1.200 personnes ont été tuées et environ 250 ont été emmenées à Gaza comme otages, selon le bilan israélien.

(Reportage de Nidal Al Mughrabi et Pesha Magid ; Version française Elizabeth Pineau)