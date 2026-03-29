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Deux drones non identifiés se sont écrasés en Finlande, selon le gouvernement
information fournie par AFP 29/03/2026 à 15:00

Un véhicule de police bloque l'accès à la route de Savistontie, près de Kouvola, où deux drones non identifiés se sont écrasés,le 29 mars 2026 dans le sud-est de la Finlande  ( Lehtikuva / Sasu JAERNSTEDT )

Un véhicule de police bloque l'accès à la route de Savistontie, près de Kouvola, où deux drones non identifiés se sont écrasés,le 29 mars 2026 dans le sud-est de la Finlande  ( Lehtikuva / Sasu JAERNSTEDT )

Deux drones non identifiés se sont écrasés dimanche près de Kouvola, dans le sud de la Finlande, ont annoncé les militaires finlandais, le Premier ministre estimant qu'il pouvait s'agir de drones ukrainiens ayant manqué leur cible en Russie.

"Des drones ont pénétré sur le territoire finlandais. Nous prenons cela très au sérieux", a déclaré le ministre de la Défense, Antti Hakkanen, dans un communiqué, ajoutant que des forces de sécurité avaient été dépêchées sur place.

Le Premier ministre Petteri Orpo a de son côté déclaré au média public Yle qu'il était "probable qu'il s'agissait de drones ukrainiens, mais (que) l'enquête devait le déterminer".

La Finlande partage une frontière de 1.340 km avec la Russie.

M. Orpo a souligné que l'Ukraine avait mené ces derniers jours des attaques de drones sur des infrastructures russes dans des zones proches de la frontière finlandaise, et que les dispositifs de brouillage russes pouvaient avoir détourné certains de ces appareils de leur trajectoire.

"L'enquête sur ces événements est en cours et de plus amples informations seront communiquées une fois qu'elles auront été vérifiées", a déclaré le ministre de la Défense Antti Hakkanen.

Selon le ministère de la Défense, "plusieurs objets volant à basse altitude et à faible vitesse ont été observés dans l'espace aérien finlandais, en zone maritime et dans le sud-est du pays, dimanche matin".

L'armée de l'air a dépêché un chasseur F/A-18 Hornet pour une mission d'identification, d'après la même source.

"Un drone s'est écrasé au nord de Kouvola et un autre à l'est. La police a bouclé les zones pour les besoins de l'enquête", a précisé le ministère de la Défense.

Guerre en Ukraine
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