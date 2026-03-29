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Angleterre: un automobiliste percute des piétons, sept blessés graves
information fournie par AFP 29/03/2026 à 12:04

Des policiers près d'un cordon de sécurité après qu'un automobiliste a percuté des piétons samedi soir, le 29 mars 2026 à Derby, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / Darren Staples )

Des policiers près d'un cordon de sécurité après qu'un automobiliste a percuté des piétons samedi soir, le 29 mars 2026 à Derby, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / Darren Staples )

Sept personnes ont été "grièvement blessées" après qu’une voiture a percuté samedi soir des piétons dans une ville du centre de l'Angleterre, a annoncé dimanche la police.

"Les sept personnes ont été grièvement blessées mais leur vie n'est pas en danger et nous pouvons confirmer que, contrairement aux spéculations en ligne, personne n’est décédé", a déclaré la police.

Ses agents ont interpellé peu après les faits un homme originaire d'Inde, dans le centre-ville de Derby, localité située à une soixantaine de kilomètres au nord de Birmingham, a indiqué la police du Derbyshire.

"Des agents de police ont intercepté un véhicule soupçonné d'être impliqué dans les faits (...). Le conducteur, un homme d'une trentaine d'années, a été arrêté", a-t-elle ajouté.

"Il a été arrêté pour tentative de meurtre, blessure grave par conduite dangereuse, coups et blessures graves avec intention de les infliger, et conduite dangereuse", a précisé la police.

Un agent de la police scientifique relève des indices après qu'un automobiliste a percuté des piétons samedi soir, le 29 mars 2026 à Derby, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / Darren Staples )

Un agent de la police scientifique relève des indices après qu'un automobiliste a percuté des piétons samedi soir, le 29 mars 2026 à Derby, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / Darren Staples )

Elle a lancé un appel à témoins, précisant seulement que l'enquête se trouvait à un stade "préliminaire" et sans donner aucun élément sur les raisons de cet acte ni sur l'éventualité d'un acte volontaire.

La voiture, une Suzuki Swift noire, a percuté les piétons vers 21H30 locales et GMT samedi.

Les sept blessés ont été transportés au Royal Derby Hospital et au Queen's Medical Centre, dans la ville voisine de Nottingham, a ajouté la police.

La députée de Derby North, Catherine Atkinson, s’est dite "profondément choquée", sur les réseaux sociaux.

"Veuillez suivre les conseils de la police et éviter le secteur. Toute personne disposant d'informations doit contacter (la police) dès que possible", a-t-elle ajouté.

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