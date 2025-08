Deux clubs proposent de recueillir les supporters de Morecambe FC, en voie de disparition

Quel pays de gentlemen.

Alors qu’Ajaccio devrait rapidement couler, un autre club anglais connaît également une phase gérardlopesque . Morecambe, ancien club de League Two tout juste relégué, pourrait bien disparaître des radars à cause d’un propriétaire qui a dû suivre les précieux conseils de John Textor et Gérard Lopez. Une situation désespérée puisque Morecambe a vu tous ses matchs de National League être annulés, en attente de nouvelles concernant le futur du club. Pour remédier à la déprime des supporters des Shrimp s , Harrogate Town, club de League Two et le Bury FC, club de huitième division, ont proposé leur aide.…

RFP pour SOFOOT.com