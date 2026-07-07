Deux bombes explosent à Damas lors de la visite de Macron

(Ajoute signature d'accords)

par Yamam Al Shaar, Kinda Makieh et Clotaire Achi

Deux bombes ont explosé mardi matin à Damas à proximité de l'hôtel où Emmanuel Macron venait d'échanger avec des acteurs de la société civile, ont rapporté les médias officiels syriens, mais le président français, qui avait quitté les lieux peu avant, a dit maintenir le programme de sa visite.

"Rien ne pourra étouffer l’aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre dans une Syrie pleinement souveraine, sûre, pluraliste, unie. Ce matin j’ai rencontré la Syrie dans toute sa diversité. J’ai vu la dignité, le courage et la détermination. Ma visite se poursuit", a déclaré le chef de l'Etat français.

Dix-huit personnes dont quatre policiers ont été blessées par les explosions, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne.

Celles-ci ont eu lieu dans un quartier animé de la capitale syrienne, entre le ministère du Tourisme et le musée national syrien, de l'autre côté de la rue où se trouve l'hôtel Four Seasons et où Emmanuel Macron avait passé la nuit et reçu dans la matinée des membres de la société civile.

La première explosion a retenti peu après le départ du convoi d'Emmanuel Macron vers le palais présidentiel où l'attendait son homologue syrien Ahmed al Charaa.

Des images tournées par Reuters montrent des flammes et de la fumée s'élevant d'une benne à ordures lorsqu'une seconde explosion se produit à quelques mètres de là, près d'une ambulance, où une vingtaine de personnes s'étaient rassemblées.

ACCORDS DE COOPERATION

Le ministère de l'Intérieur syrien a déclaré que les forces de sécurité avaient repéré deux engins artisanaux près du ministère du Tourisme qui ont explosé alors qu'elles se préparaient à les désamorcer.

Les deux bombes, l'une dans un véhicule, l'autre dans la benne à ordures, avaient été placées en dehors du cordon de sécurité installé autour de l'hôtel et n'ont présenté aucune menace pour le président français, a-t-il ajouté.

Les attaques n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat.

Les forces de sécurité syriennes ont lancé des opérations de recherche pour identifier les responsables, a rapporté la chaîne de télévision officielle Al Ekhbariya, citant une source sécuritaire.

Des rues ont été bouclées et des mesures de sécurité ont été mises en place, a dit à Reuters une source proche des services de sécurité.

L'Elysée a déclaré que les détonations n'étaient pas audibles du convoi présidentiel. Un journaliste reporter d'images de Reuters présent au sein du pool de presse accompagnant le président n'a pas entendu d'explosions.

Emmanuel Macron a été reçu dans la matinée au palais présidentiel par Ahmed al Charaa, ancien chef rebelle djihadiste qui a entrepris de reconstruire la Syrie après treize années de guerre civile en la rapprochant des puissances de l'Occident et du Golfe.

Lors d'une prise de parole avec son homologue syrien, Emmanuel Macron a souhaité qu'"au-delà de la première phase, de la stabilisation et de la reconstruction", la Syrie devienne un "hub régional" pour les routes énergétiques, présentant la France comme un partenaire "fiable, constant et prévisible".

Plusieurs accords ont été signés à la mi-journée entre les deux pays, dont l'un établissant un "cadre de coopération global pour soutenir la reconstruction de la Syrie, renforcer sa sécurité et son retour à la prospérité".

La France et la Syrie ont également annoncé entamer le processus de restitution de 51 millions d'euros issus de la saisie des biens mal acquis de Rifaat al-Assad, oncle de Bachar al Assad, confisqués par la justice française, qui serviront à financer des projets de développement.

L'armateur CMA CGM, dont le PDG Rodolphe Saadé est à Damas avec d'autres chefs d'entreprise comme le patron de TotalEnergies Patrick Pouyanné, a conclu des accords portant sur des activités d'investissement.

La situation sécuritaire reste fragile en Syrie. Le groupe Etat islamique a revendiqué depuis février une série d'attentats contre les forces de sécurité dans le cadre d'une "nouvelle phase" d'opérations contre le gouvernement Al Charaa. L'explosion d'une bombe dans un café bondé a fait neuf morts jeudi dernier dans la capitale syrienne.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)