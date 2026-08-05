Deux banques régionales de la Fed vont lancer une enquête pilote sur le marché du crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'enquête pilote et le contexte général)

Les banques fédérales de réserve de Dallas et de New York prévoient de lancer une enquête pilote sur le marché du crédit privé, estimé à 1 300 milliards de dollars, après la fin du troisième trimestre, a indiqué mercredi la Fed de New York dans un communiqué.

L’expansion du crédit privé a débuté comme un moyen de financer les rachats d’entreprises par des groupes de capital-investissement après que la crise financière de 2008 eut entraîné un tarissement du financement bancaire. Elle s’est ensuite transformée en une source majeure de financement par emprunt pour les entreprises à haut risque, attirant les capitaux d’investisseurs en quête de rendement. Bien qu’il reste minuscule par rapport au secteur bancaire traditionnel, ce secteur fait l’objet de critiques concernant la qualité de ses normes de crédit et son manque de transparence. L’enquête segmenterait le marché en trois catégories en fonction de la taille des emprunteurs: un marché intermédiaire supérieur, avecun résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement(Ebitda)supérieur à 100 millions de dollars; un marché intermédiaire, avec un Ebitda compris entre 30 et 100 millions de dollars; et un marché intermédiaire inférieur, avec un Ebitda inférieur à 30 millions de dollars, précise le communiqué. Les résultats de l’enquête devraient être publiés au cours du premier trimestre 2027, précise-t-il.

Les régulateurs ont eu du mal à évaluer les dangers potentiels du crédit privé pour les banques en raison d’un manque de données et de l’impossibilité d’obliger ce secteur non réglementé à divulguer des informations. "Compte tenu de la croissance du crédit privé, cette enquête fournira des informations sur l’accès au crédit, l’octroi de crédit, l’évolution des critères d’octroi de prêts sur les marchés du crédit privé, ainsi que les implications pour l’économie dans son ensemble et la politique monétaire", a déclaréla Fedde New York.

Le rythme auquel les investisseurs réclament le remboursement de leurs fonds auprès de certains fonds de crédit privés, appelés "sociétés de développement des entreprises", s’est accéléré cette année en raison des inquiétudes liées à la concurrence, à la baisse des rendements et à la crainte que l’intelligence artificielle ne bouleverse les entreprises de logiciels qu’ils financent.