Deux avions russes entrent brièvement dans l'espace aérien de la Lituanie

(Actualisé avec précisions)

Deux avions militaires russes sont brièvement entrés jeudi dans l'espace aérien de la Lituanie, pays membre de l'Otan, a déclaré l'armée lituanienne.

Ces deux appareils, un chasseur Su-30 et un avion ravitailleur Il-78, étaient peut-être en train d'effectuer un entraînement au ravitaillement en vol lorsqu'ils ont violé pendant 18 secondes l'espace aérien lituanien, a dit l'armée. Ils ont franchi la frontière depuis l'enclave russe de Kaliningrad vers 15h00 GMT, a-t-elle précisé.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'aucun de ses avions Su-30 en entraînement à Kaliningrad jeudi n'avait violé les frontières d'un autre pays.

Des avions espagnols Eurofighter Typhoon de la mission de surveillance aérienne de l'Otan en Baltique ont été déployés et patrouillent dans la zone, a dit l'armée lituanienne.

La Lituanie a convoqué le plus haut diplomate russe dans le pays et a émis une protestation sévère, a déclaré le ministère lituanien des Affaires étrangères, précisant que Vilnius avait informé ses alliés de l'Otan et de l'Union européenne ainsi que le Conseil de l'Atlantique Nord de l'incident.

"Cet incident montre une fois de plus que la Russie se comporte comme un Etat terroriste, au mépris du droit international et de la sécurité des pays voisins", a écrit sur Facebook la Première ministre lituanienne, Inga Ruginiene.

