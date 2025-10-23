 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux avions russes entrent brièvement dans l'espace aérien de la Lituanie
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 23:43

(Actualisé avec précisions)

Deux avions militaires russes sont brièvement entrés jeudi dans l'espace aérien de la Lituanie, pays membre de l'Otan, a déclaré l'armée lituanienne.

Ces deux appareils, un chasseur Su-30 et un avion ravitailleur Il-78, étaient peut-être en train d'effectuer un entraînement au ravitaillement en vol lorsqu'ils ont violé pendant 18 secondes l'espace aérien lituanien, a dit l'armée. Ils ont franchi la frontière depuis l'enclave russe de Kaliningrad vers 15h00 GMT, a-t-elle précisé.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'aucun de ses avions Su-30 en entraînement à Kaliningrad jeudi n'avait violé les frontières d'un autre pays.

Des avions espagnols Eurofighter Typhoon de la mission de surveillance aérienne de l'Otan en Baltique ont été déployés et patrouillent dans la zone, a dit l'armée lituanienne.

La Lituanie a convoqué le plus haut diplomate russe dans le pays et a émis une protestation sévère, a déclaré le ministère lituanien des Affaires étrangères, précisant que Vilnius avait informé ses alliés de l'Otan et de l'Union européenne ainsi que le Conseil de l'Atlantique Nord de l'incident.

"Cet incident montre une fois de plus que la Russie se comporte comme un Etat terroriste, au mépris du droit international et de la sécurité des pays voisins", a écrit sur Facebook la Première ministre lituanienne, Inga Ruginiene.

(Andrius Sytas à Vilnius; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank