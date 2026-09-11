Deuil et silence : les Etats-Unis commémorent le 11-Septembre, 25 ans après

par Maria Tsvetkova, Idrees Ali et Joseph Ax

Un quart de siècle après les attentats les plus meurtriers de l'Histoire survenus sur leur sol, les Américains se sont longuement recueillis vendredi en mémoire des 2.977 personnes tuées dans les attaques coordonnées d'Al Qaïda.

A New York, le vice-président américain J.D. Vance et quatre anciens présidents américains se sont joints aux parents des victimes dans le Bas Manhattan, sur le site de Ground Zero où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center avant leur effondrement.

La cérémonie a débuté, comme toujours, par une minute de silence à 08h46 (12h46 GMT), l'heure à laquelle un premier avion de ligne détourné par les pirates de l'air de l'organisation djihadiste a percuté la tour Nord de l'édifice.

Peu après, des familles ont commencé à lire à voix haute les noms des 2.977 victimes de cette matinée traumatique pour les Etats-Unis, ainsi que ceux des six personnes tuées dans le premier attentat de 1993 contre le World Trade Center, une sombre énumération de plusieurs heures.

D'autres temps de silence ont suivi, marquant les moments précis où la deuxième tour du WTC a été percutée, où un autre avion a été projeté sur le Pentagone, où le quatrième appareil détourné s'est écrasé dans un champ de Pennsylvanie et où chacune des tours jumelles s'est effondrée.

Pour la première fois, une septième minute de silence était consacrée cette année aux milliers de personnes mortes dans les années qui ont suivi, après avoir été exposées aux poussières nocives du WTC restées pendant des mois dans l'atmosphère.

TRUMP ÉVOQUE L'IRAN

Donald Trump s'est rendu à Arlington, en Virginie, sur le site du Pentagone, où 184 personnes ont péri après la chute du vol 77 d'American Airlines sur la façade ouest du siège du département de la Défense.

Le président et son secrétaire à la Défense Pete Hegseth ont rendu hommage aux secouristes et aux forces de sécurité, profitant tous deux du moment pour faire allusion à la guerre en Iran. "Nous saluons nos secouristes et nos forces de l'ordre, et nous les aimons", a déclaré Donald Trump. "Et nous saluons les militaires qui travaillent actuellement pour garantir que le principal soutien du terrorisme au monde, la République islamique d'Iran, ne possédera jamais l'arme nucléaire."

Un autre rassemblement a eu lieu enfin à Shanksville, en Pennsylvanie, sur le lieu du crash du vol 93 d'United Airlines, dérouté par les passagers prévenus des précédents attentats alors qu'il se dirigeait vers Washington.

Les événements du 11-Septembre, au début du premier mandat du président George W. Bush, ont profondément remodelé la politique de sécurité nationale des Etats-Unis, conduisant aux guerres d'Afghanistan et d'Irak, contre lesquels Donald Trump bâtira plus tard son succès en promettant de s'opposer à toute intervention militaire extérieure.

Ils ont également changé le cours de nombreuses vies, poussant certains enfants de victimes à suivre les pas de leurs parents dans les services de secours, la carrière militaire, médicale ou dans le service public, tandis que les survivants, les secouristes et des millions d'Américains continuent de composer avec les retombées de cette journée.

Le département des pompiers de New York a perdu 343 membres le jour des attentats mais depuis cette date, plus de 600 autres pompiers sont morts par la suite d'affections liées au 11-Septembre. Vingt-six sont morts cette année.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)