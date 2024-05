Dette : « Nous sommes toxicomanes »

Alerte rouge ! Mercredi 22 mai, à quelques jours de la mise à jour de la note de la France par l’agence de notation S&P, la commission d'enquête parlementaire sur la très forte croissance de la dette française depuis 2017 débutera ses auditions, avec celle de Jean-Louis Rey, président du conseil d'administration de la Cades (Caisse d'amortissement de la dette sociale). Philippe Juvin, président de cette commission, répond aux questions du Point . Selon le député LR, les Français doivent prendre conscience de la gravité du dérapage de nos finances publiques.

Le Point : Pourquoi cette commission a-t-elle été lancée ?

Philippe Juvin : Aujourd'hui, la dette est devenue une donnée centrale de la vie politique. Elle a des implications sur notre souveraineté, sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur notre capacité à faire des choix politiques. À chaque fois que je prends la parole dans l'hémicycle, sur des sujets liés à la santé, à la justice ou à l'éducation, je souligne toujours que tous les projets sont intéressants mais que tant que nous n'aurons pas le début du commencement d'un kopeck pour les payer, alors le débat sera inutile. Nous n'avons aujourd'hui plus de marges de manœuvre et nous sommes à la croisée des chemins. Même des pays comme le Portugal ou la Grèce, qui étaient considérés comme les hommes malades et