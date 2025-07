Détendez-vous, ce ne sont que des amicaux

Dans une ère où la culture du résultat et de l’instant est prédominante, les matchs amicaux sont devenus un sujet beaucoup trop sérieux dans le monde du football. L’obsession pour ce noble sport pousse certains à décortiquer les moindres détails de ces rencontres, alors que leur principal objectif est juste de permettre aux joueurs de se préparer pour la saison à venir. Et si on prenait ces amicaux avec plus de légèreté ?

Si on ne peut plus perdre contre une troisième division au mois de juillet, quand peut-on le faire ? Après son revers surprenant face à Arezzo (2-0), cinquième de Serie C la saison dernière, Naples a été sous le feu des critiques ce mercredi. Pourtant, les champions d’Italie disputaient leur premier match amical et, bien que les recrues Kevin De Bruyne, Noa Lang et Lorenzo Lucca aient été alignées sur le terrain, Antonio Conte, comme cela se fait très souvent durant ce genre de confrontation, a changé l’intégralité de son onze à la mi-temps. Tirer des conclusions hâtives de ce résultat est donc assez ridicule, surtout que dans ce genre de configuration, les équipes types ne sont pas encore déterminées. Mais ce cas est loin d’être isolé, et la culture du résultat et de l’instant, alimentée massivement par les réseaux sociaux, est à l’origine de nombreux abus.

<iframe loading="lazy" title="HIGHLIGHTS Napoli Arezzo 0-2 ⚽ Gol & Sintesi della partita amichevole a Dimaro" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/g0LbSJ5Dzm8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com