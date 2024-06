Détail des nouveaux tarifs médicaux : vers une "consultation longue" à 60€ pour les plus âgés

L'augmentation des tarifs médicaux négociée par l'Assurance maladie avec les médecins libéraux a désormais un soutien suffisant chez les syndicats représentatifs pour entrer en vigueur, après le verdict favorable annoncé par le syndicat de spécialistes SML. Plusieurs points sont à retenir.

Après plus d'un an de négociations, la nouvelle convention médicale est ratifiée, mardi 4 juin. Celle-ci fixe les nouveaux tarifs des consultations médicales pour les cinq années à venir, et acte par ailleurs u ne nouveauté pour les personnes les plus âgées, visant à faire face à des cas spécifiques.

La convention signée met ainsi en place une "consultation longue" annuelle du médecin traitant, facturée 60 euros et remboursée par la Sécurité sociale

Ce dispositif s'adresse aux patients de plus de 80 ans, dans certaines situations complexes qui nécessitent davantage de temps entre le patient et son médecin généraliste.

Cette consultation spéciale sera possible dans les cas de figure suivant : la préparation d'une sortie d'hospitalisation , l'étude d'une éventuelle réduction du nombre de médicaments prescrits, ou la préparation du dossier d'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) , coup de pouce financier versé par les services du département.

Le montant de l'APA peut atteindre, au maximum, de 762,87€ à 1955,60€ par mois selon le niveau de perte d’autonomie, déterminé par la grille Aggir.

Ces "consultations longues" entreront en vigueur au 1er janvier 2026.

Quels changements dans la grille tarifaire des consultations ?

Mesure phare de la nouvelle convention médicale, la consultation de base du généraliste, remboursée par la Sécurité sociale et les complémentaires (hors les deux euros de participation forfaitaire), passera de 26,50 à 30 euros en décembre 2024.

Dans le même temps sera revalorisé l'APC (avis ponctuel de consultant, lorsque le médecin généraliste demande l'expertise d'un spécialiste), de 56,50 à 60 euros.

Des hausses ciblées revaloriseront aussi, d'ici juillet 2025, les spécialités les moins rémunérées.

La consultation du psychiatre passera par exemple de 51,70 euros à 57 euros et celle du gynécologue médical ou du gériatre de 30 à 40 euros.

La consultation spécifique d'endocrinologie passe à 60 euros, contre 53,50 euros aujourd'hui. Chez le dermatologue, le prix du dépistage du mélanome va passer de 47,50 à 60 euros.