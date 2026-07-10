Désiré Doué, c'est complet

Tiède lors de ses titularisations, remplaçant depuis la sortie des poules, Désiré Doué a retrouvé une place dans le onze en même temps que son football, jeudi face au Maroc, se montrant précieux, avec et sans ballon, dans la qualification pour le dernier carré.

La zone mixte du Gillette Stadium de Foxborough sentait la sueur, ce jeudi soir à l’issue de France-Maroc, dans l’agglutinement de journalistes descendus en trombe de leur poste observateur et attendant, en arc de cercle, espérant voir Kylian Mbappé apparaître derrière le rideau. Au même moment dans le vestiaire de l’équipe de France, malgré les 32 degrés qui cognèrent tout l’après-midi, c’est plutôt le parfum du devoir accompli qui devait empester, après 90 minutes de patron pour sortir le « champion d’Afrique », s’envoyer une troisième demi-finale de Mondial, consécutive et accroître un peu plus la peur chez ceux amenés à croiser sa route.

La répondu du DD au DD

Face aux Lions de l’Atlas, chacun des onze Bleus couchés sur la feuille de match semble avoir répondu présent – ça n’a pas toujours été le cas – depuis l’entame du tournoi, malgré la forte impression laissée par cette équipe à chaque rencontre disputée. Et certains avaient plus à jouer qu’une simple qualification dans le dernier carré. Au milieu, Manu Koné a par exemple prouvé que le parcours de cette équipe ne dépendrait pas forcément de l’état de forme d’Aurélien Tchouaméni. Dans les couloirs, Jules Koundé et Lucas Digne ont renforcé leur crédit, qui fluctue depuis quatre semaines. Et à gauche, Désiré Doué – aligné d’entrée, après un seizième et un huitième démarrés sur la touche – a peut-être définitivement mis fin au débat du quatrième homme devant accompagner les trois Avengers de l’attaque tricolore.…

Par Jérémie Baron, au Gillette Stadium de Foxborough pour SOFOOT.com