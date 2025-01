Des ultras de la Lazio rendent hommage à Jean-Marie Le Pen

Vrais (fachos) reconnaissent vrai (facho).

Les ultras de la Lazio qu’on savait en grande majorité imbuvables, infréquentables et franchement gênants ont trouvé une occasion en or pour prouver qu’ils savent toujours être du mauvais côté de l’histoire. Ce mercredi, pendant les festivités des 125 ans du club, ils ont mis le paquet : fumis, chants, et une banderole « Buon Viaggio Jean Marie » (« bon voyage Jean-Marie » en VF) dédiée à… Jean-Marie Le Pen. Oui, oui, ce Jean-Marie, ancien président du Front National et décédé mardi à 96 ans.…

MJ pour SOFOOT.com