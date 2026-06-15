Des tirs israéliens font quatre morts à Gaza, les médiateurs poursuivent les négociations en vue d'un cessez-le-feu

Des frappes israéliennes ont tué au moins quatre Palestiniens dans la bande de Gaza lundi, ont rapporté des responsables de la santé, alors que les médiateurs se préparaient à de nouvelles négociations de cessez-le-feu au Caire visant à consolider un plan de paix soutenu par les États-Unis.

Selon des secouristes, une frappe aérienne israélienne a tué une femme dans la ville de Zawayda, dans le centre de Gaza, tandis qu'une autre frappe a fait un mort dans le camp de réfugiés voisin de Nuseirat.

Plus tard dans la journée de lundi, une frappe aérienne israélienne a visé le toit d'un immeuble à Gaza-Ville, tuant deux personnes, un secouriste et son fils, selon des responsables sanitaires.

L'armée israélienne n'a pas immédiatement commenté ces informations.

Cette recrudescence de violence intervient alors que Nikolay Mladenov, envoyé du président américain Donald Trump pour Gaza, devait arriver au Caire plus tard dans la journée de lundi, ont indiqué des sources proches de la médiation, au lendemain de la réponse du Hamas à un plan en 15 points présenté ces dernières semaines.

Selon des sources proches de la médiation, le Hamas et les autres factions palestiniennes ont accepté l'essentiel du plan, à l'exception du désarmement du Hamas.

La trêve conclue en octobre 2025 sous médiation américaine n'a ni mis fin aux frappes israéliennes ni permis le désarmement du Hamas.

IMPASSE

Israël et le Hamas restent dans l'impasse quant à la prochaine étape du plan, qui prévoit le désarmement du Hamas et des retraits israéliens.

Le Hamas a déclaré lundi que les dirigeants des factions palestiniennes, réunis au Caire avec les médiateurs égyptiens, qataris et turcs, avaient appelé Israël à "se conformer pleinement et sans condition aux termes de l’accord de cessez-le-feu, dans son intégralité et sans fragmentation".

Selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 990 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes depuis la trêve. Israël affirme pour sa part que quatre de ses soldats ont été tués par des combattants palestiniens durant la même période.

Israël exige que le Hamas se désarme, abandonne le pouvoir à Gaza et ne joue aucun rôle dans l’avenir de l’enclave.

Israël occupe toujours plus de la moitié de Gaza, où il a ordonné aux habitants de partir et démoli les structures restantes.

La quasi-totalité de la population, soit plus de 2 millions de Palestiniens, vit désormais dans une étroite bande côtière, principalement dans des tentes et des bâtiments endommagés, sous le contrôle de facto du Hamas.

(Reportage Nidal al-Mughrabi, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)