Des tirs et des explosions entendus à l'aéroport de Niamey-journaliste Reuters

(Actualisé avec détails, contexte)

Des tirs nourris et des explosions ont retenti pendant plus d'une heure jeudi à l'aéroport de Niamey et dans une base militaire de la capitale du Niger, rapporte un journaliste de Reuters.

La zone a été bouclée par les forces de sécurité, ajoutent ce journaliste et des riverains.

Les premières explosions ont été signalées autour de 6h00 du matin (5h00 GMT) et des coups de feu sporadiques pouvaient encore se faire entendre près de deux heures plus tard, a précisé le journaliste de Reuters.

Une source sécuritaire a déclaré qu'il semblait que l'aéroport de Niamey était visé.

Aucun commentaire n'a pu être immédiatement obtenu des autorités du Niger, pays confronté comme beaucoup de ses voisins à une insurrection d'inspiration djihadiste, et aucune revendication n'a été transmise.

En janvier dernier, un groupe armé affilié à Al Qaïda a ainsi revendiqué une attaque visant l'aéroport de Niamey. Cette attaque, conduite par des hommes juchés sur des motos, avait fait quatre blessés dans les rangs des forces de sécurité, selon un bilan dressé par le ministère de la Défense.

Le général Abdourahamane Tiani, parvenu au pouvoir après un coup d'Etat, avait alors accusé la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'avoir soutenu l'attaque de janvier, sans fournir de preuves à l'appui.

(Rédaction de Niamey, version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)