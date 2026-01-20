Des taxes US de 200% sur vins et champagnes français si Macron ne rejoint pas le "Conseil de la paix"-Trump

Le président américain Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit destinée à convaincre son homologue français Emmanuel Macron de rejoindre le "Conseil de la paix" dont il est à l'initiative.

Interrogé par des journalistes à Washington sur le vraisemblable refus d'Emmanuel Macron d'intégrer le "Conseil de la paix", comme indiqué lundi par l'entourage du président français, Donald Trump a répondu: "Il a dit ça ? Et bien, personne ne veut de lui, parce qu'il sera bientôt sans mandat".

"Je vais imposer des droits de douane de 200% sur ses vins et champagnes, et il rejoindra (le Conseil de la paix), mais il n'a pas à le faire", a ajouté le locataire de la Maison blanche.

Donald Trump a effectué ces commentaires après avoir déjà menacé au cours du week-end d'instaurer des surtaxes douanières contre plusieurs pays européens, dont la France, pour l'opposition affichée par ceux-ci à la volonté du président américain d'annexer le Groenland.

(Nandita Bose et Bo Erickson; version française Jean Terzian)