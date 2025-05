Des soignants épuisés s’organisent pour leur santé mentale

Qu'il s'agisse de difficultés professionnelles ou personnelles, de conflits avec un supérieur ou un patient, d'addictions, de surmenage, de burn-out… les démarches de pair à pair font partie des solutions désormais proposées pour soulager les soignants. Avec son programme M, le groupe Pasteur Mutualité propose une écoute active et un accompagnement sur mesure plus que nécessaires.

« La question de l'épuisement professionnel et des suicides chez les soignants est en train d'exploser », assure le Dr Candice Delbet-Dupas, 42 ans, chirurgienne maxillo-faciale au centre hospitalier de Vichy (Allier) et fondatrice des Bazars de la santé, une association qui vise à créer un centre modèle inédit de ressources pour les acteurs de santé axé sur la préservation de leur santé physique et mentale. Comme tant d'autres soignants, elle est passée par là. En 2022, elle a dû se résoudre à libérer son agenda pour l'année : burn-out. Le deuxième…

Les symptômes étaient là, mais un diagnostic a été clairement posé dans un rapport sur la santé des professionnels de santé, remis le 9 octobre 2023 à Agnès Firmin Le Bodo, alors ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé : les soignants vont mal, très mal.

« Il y avait des éléments, mais parcellaires. Chaque fédération, chaque ordre professionnel avait établi des baromètres, réalisé des enquêtes d'opinion, produit des