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Des robots humanoïdes battent des humains lors du semi-marathon de Pékin
information fournie par Reuters 19/04/2026 à 10:03

Plusieurs robots humanoïdes de fabrication chinoise ont battu des humains lors d'un semi-marathon organisé dimanche à Pékin, faisant la démonstration de leurs capacités athlétiques et de leurs compétences en navigation autonome.

Ces performances soulignent aussi et surtout les progrès techniques fulgurants du secteur puisque la première édition de cette course, en 2025, avait été caractérisée par une série de pépins techniques, qui avaient empêché la plupart des robots de finir la course.

En 2025, le meilleur temps enregistré par une machine sur la distance avait été de deux heures et quarante minutes, soit plus de deux fois plus que le temps mis par le vainqueur humain de la course.

Or cette année, plusieurs robots ont été sensiblement plus rapides que des athlètes professionnels, battant les vainqueurs humains de plus de 10 minutes. Les robots et les 12.000 hommes et femmes participant au semi-marathon ont couru sur des parcours parallèles pour éviter les collisions.

Nouveauté par rapport à l'année dernière : près de la moitié des robots participants ont parcouru la course de 21 kilomètres de manière autonome, plutôt que d'être guidés par télécommande.

Le robot vainqueur, développé par la marque chinoise de smartphones Honor, a terminé la course en 50 minutes et 26 secondes, soit battant de plusieurs minutes le record du monde du semi-marathon établi par le coureur ougandais Jacob Kiplimo à Lisbonne le mois dernier.

Les équipes d'Honor, une filiale de Huawei, ont raflé les trois premières places du podium, toutes avec des robots autonomes qui ont battu des records du monde.

Du Xiaodi, ingénieur chez Honor au sein de l'équipe gagnante, a déclaré que le robot vainqueur, dont le développement a duré un an, avait été équipé de jambes de 90 à 95 cm de long pour imiter les coureurs humains d'élite et d'une technologie de refroidissement par liquide utilisée dans leurs smartphones.

"Courir plus vite peut ne pas sembler significatif au premier abord, mais cela permet le transfert de technologie, par exemple vers la fiabilité structurelle et le refroidissement, et à terme vers des applications industrielles", a déclaré Du Xiaodi.

(Eduardo Baptista et Laurie Chen, version française Benoit Van Overstraeten)

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