Des responsables européens en Ukraine pour commémorer le massacre de Boutcha

Photo diffusée par le ministère ukrainien des Affaires étrangères, le 31 mars 2026, montrant le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha (c,d), la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas (c,g) et des ministres européens des Affaires étrangères lors d'une cérémonie commémorative à Boutcha ( UKRAINIAN FOREIGN MINISTRY / Handout )

Des représentants des pays membres de l'UE ont commémoré mardi en Ukraine le massacre en 2022 de Boutcha, près de Kiev, et réaffirmé leur soutien à l'Ukraine face à la Russie, en plein blocage d'un prêt européen crucial pour le pays.

Selon Kiev, des responsables de tous les pays membres, dont les ministres des Affaires étrangères allemand, italien, polonais, roumain, irlandais, suédois, bulgare et des pays baltes, ont participé à cette commémoration, ainsi que la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.

S'exprimant depuis Boutcha, près du mémorial dédié aux victimes, Mme Kallas a estimé que la poursuite en justice des responsables de ces "crimes de guerre" sera nécessaire pour "instaurer une paix juste et durable" en Ukraine.

"Nous insistons sur la création d'un Tribunal spécial pour le crime d’agression" russe, a-t-elle poursuivi.

Ce Tribunal, qui doit être créé dans le cadre du Conseil de l'Europe, vise à engager des poursuites contre les responsables politiques et militaires ayant choisi d'employer "la force armée" contre Kiev et compléter le travail de la Cour pénale internationale (CPI).

L'armée russe est accusée d'avoir commis d'atroces crimes de guerre à Boutcha en 2022. Des dizaines de civils y avaient retrouvés, exécutés sommairement, dans cette ville après sa libération fin mars 2022.

Une réunion doit suivre à Kiev avec les responsables européens en visite.

Photo diffusée par le ministère ukrainien des Affaires étrangères, le 31 mars 2026, montrant le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha (d) et la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, lors d'une cérémonie commémorative à Boutcha ( UKRAINIAN FOREIGN MINISTRY / Handout )

Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga, lors de cette réunion seront abordées "la situation sur le champ de bataille, la sécurité énergétique et le chemin de l'Ukraine vers l'UE".

La diplomatie italienne, dont le ministre Antonio Tajani participe à cette visite, a précisé que cette rencontre visera à évoquer la situation sur le terrain dans "le but d'optimiser le soutien européen à l'Ukraine dans les secteurs militaire, énergétique et des infrastructures".

En pleine campagne électorale, le Premier ministre hongrois Viktor Orban bloque depuis des mois un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE à l'Ukraine.

Kiev doit impérativement obtenir ces fonds, dont 60 milliards doivent aller à l'armée, pour financer, en 2026 et 2027, son effort de guerre face à l'invasion russe massive de 2022.