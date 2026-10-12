Des rendements obligataires à long terme toujours élevés

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Résilience de l'activité du secteur des services américain, nette révision à la hausse des perspectives de croissance en Allemagne, la banque centrale indienne relève ses taux… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les rendements des obligations d'Etat des principales économies développées ont atteint des niveaux inédits depuis des années. Cette hausse s'est accompagnée d'une volatilité accrue, notamment en raison de la plus grande sensibilité des marchés aux données macroéconomiques et aux anticipations politiques.

Les rendements américains à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2002 avant de reculer sous l'effet de la baisse des cours du pétrole et à la suite d'une émission d'obligations bien accueillie par le marché. En parallèle, les rendements britanniques à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la crise financière de 2008. L'Allemagne et le Japon ont aussi vu leurs rendements augmenter au cours des dernières semaines.

Cette évolution s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont maintenu les cours du pétrole à un niveau élevé, accentuant les pressions inflationnistes. Par ailleurs, aux Etats-Unis, des données solides sur l'activité économique et les importantes émissions obligataires des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) ont provoqué une hausse des rendements à long terme. En Europe, les obligations ont également subi les pressions liées aux prix de l'énergie, à l'inflation et aux incertitudes budgétaires et politiques.

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