Des "raves dim sum" organisées pour revivifier la vie nocturne de Hong Kong

par Jessie Pang et Joyce Zhou

Lin Heung Lau, un salon de thé centenaire du quartier d'affaires de Hong Kong, en plein centre-ville, espère attirer une clientèle plus jeunes en organisant des "raves dim sum", proposant un mix de boissons alcoolisées aromatisées au thé, de raviolis et de musique électronique.

Le restaurant, qui a ouvert ses portes en 1926 et que l'on voit dans le film "In the Mood for Love" (2000) de Wong Kar-wai, est célèbre pour son service traditionnel à table à roulettes, où les clients choisissent les dim sum - ces petits mets raffinés tels des raviolis aux crevettes et des petits pains au porc grillé - dans des paniers en bambou fumants.

Mais le samedi soir, le salon de thé s'est transformé en boîte de nuit avec une grande boule à facettes scintillante, des lumières stroboscopiques et un DJ mixant de la musique électronique et cantonaise pour 300 fêtards, de la génération Z aux quadragénaires et quinquagénaires.

"Ce qui est vraiment spécial à mes yeux, c'est qu'il y a des raviolis aux crevettes, des siu mai et un DJ qui passe des disques", dit Luna Chan, 30 ans, venue de la ville voisine de Macao pour l'événement.

Les siu mai sont un type populaire de raviolis cuits à la vapeur aux crevettes et au porc.

Les commerces de détail et les établissements de restauration de Hong Kong connaissent des difficultés depuis la pandémie de COVID 19, au début de la décennie, qui a frappé le tourisme et accéléré un changement dans la façon dont les visiteurs chinois continentaux dépensent leur argent.

Les habitants préfèrent désormais également se rendre de l'autre côté de la frontière, en Chine continentale, où ils peuvent faire leurs achats et se restaurer à moindre coût.

Au moins 14 restaurants ont fermé leurs portes au cours des quatre derniers mois, selon un décompte fait le mois dernier par des médias locaux, dont de nombreux établissements établis de longue date.

"Tout le monde sait que l'économie de Hong Kong est en récession depuis quelques années, mais nous comptons sur la notoriété de notre marque pour nous distinguer", a déclaré Rocky Wong, président de Lin Heung Lau.

"Même si de nombreuses personnes se rendent chaque mois en Chine continentale, ce que nous ne pouvons pas empêcher, les 47 millions de touristes qui viennent à Hong Kong compensent cela. Nous nous concentrons simplement sur l'amélioration de notre marque et de notre service", a-t-il ajouté.

Pour maintenir la popularité du restaurant, il a fallu continuer à innover, comme avec cette expérience des raves dim sum, toujours selon Rocky Wong.

Lin Heung Lau compte trois succursales et, après avoir fermé son site historique dans Central, le quartier d'affaires de la ville, il a rouvert lundi dans un nouvel emplacement à proximité.

Le salon de thé espère organiser ces raves thématiques tous les mois, en s'inspirant d'une tendance mondiale de la génération Z pour des fêtes mêlant musique, gastronomie, culture et bien-être, notamment les raves autour du café et les fêtes en journée.

(Rédigé par Farah Master; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)