Des randonneurs bloqués par la neige au Tibet sont en train d'être évacués-sources

par Ryan Woo
Plus de 200 randonneurs piégés par une tempête de neige survenue ce week-end près de la face orientale du mont Everest au Tibet sont en train d'être évacués, a déclaré mardi une source au fait de la situation.
Les opérations d'évacuation ont commencé lundi et devraient s'achever mardi, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat.
Quelque 350 autres randonneurs, bloqués par le blizzard dans la vallée de Karma au Tibet, ont déjà été guidés vers un lieu sûr par des sauveteurs locaux.
(Ryan Woo; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer