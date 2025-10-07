 Aller au contenu principal
Des randonneurs bloqués par la neige au Tibet sont en train d'être évacués-sources
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 05:48

par Ryan Woo

Plus de 200 randonneurs piégés par une tempête de neige survenue ce week-end près de la face orientale du mont Everest au Tibet sont en train d'être évacués, a déclaré mardi une source au fait de la situation.

Les opérations d'évacuation ont commencé lundi et devraient s'achever mardi, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat.

Quelque 350 autres randonneurs, bloqués par le blizzard dans la vallée de Karma au Tibet, ont déjà été guidés vers un lieu sûr par des sauveteurs locaux.

(Ryan Woo; version française Camille Raynaud)

