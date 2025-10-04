 Aller au contenu principal
Des projections donnent Babis vainqueur des législatives tchèques
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 15:43

Des projections donnent samedi le parti populiste ANO du milliardaire et ancien Premier ministre tchèque Andrej Babis vainqueur des élections législatives, mais sans décrocher la majorité, selon un modèle de prévision des agences Stem et Stem/Mark pour la télévision CNN Prima News.

Ce modèle, basé sur des résultats partiels, donnerait 35,5% de voix à ANO, devant l'alliance Spolu du Premier ministre actuel Petr Fiala, avec 22,4% des suffrages.

Selon les projections, six partis remporteraient des sièges à la chambre basse du Parlement tandis que la coalition actuellement au pouvoir et ses alliés n'auraient pas non plus le nombre de sièges requis pour détenir une majorité.

(Reportage Jan Lopatka et Jason Hovet, Gilles Guillaume pour la version française)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

