Des projections donnent Babis vainqueur des législatives tchèques

Des projections donnent samedi le parti populiste ANO du milliardaire et ancien Premier ministre tchèque Andrej Babis vainqueur des élections législatives, mais sans décrocher la majorité, selon un modèle de prévision des agences Stem et Stem/Mark pour la télévision CNN Prima News.

Ce modèle, basé sur des résultats partiels, donnerait 35,5% de voix à ANO, devant l'alliance Spolu du Premier ministre actuel Petr Fiala, avec 22,4% des suffrages.

Selon les projections, six partis remporteraient des sièges à la chambre basse du Parlement tandis que la coalition actuellement au pouvoir et ses alliés n'auraient pas non plus le nombre de sièges requis pour détenir une majorité.

(Reportage Jan Lopatka et Jason Hovet, Gilles Guillaume pour la version française)