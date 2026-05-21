Des premiers militants de la flottille pour Gaza libérés après l'indignation suscitée par leur traitement

Certains membres de la flottille humanitaire pour Gaza interceptée mardi par la marine israélienne ont été libérés ou le seront jeudi, ont annoncé plusieurs pays, après que le traitement subi dans le cadre de leur arrestation a suscité une indignation internationale.

Membres d'une flottille humanitaire cherchant à briser le blocus israélien de la bande de Gaza, ces militants, arrêtés par les forces israéliennes avant d'être emmenés en prison, ont été filmés agenouillés, les mains attachées dans le dos.

Sur une vidéo partagée par le ministre israélien - d'extrême-droite - de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, on voit ce dernier déambuler au milieu de militants ligotés, exhibant un grand drapeau israélien.

Plusieurs pays, dont la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne ou encore le Canada, ont exprimé leur indignation face à ce comportement et ont annoncé mercredi la convocation des ambassadeurs israéliens. Tous ont appelé à la libération de leurs ressortissants.

La Pologne s'est ajoutée jeudi à cette liste, le chargé d'affaires israélien à Varsovie ayant été convoqué par le ministre polonais des Affaires étrangères "pour exiger des excuses pour le comportement extrêmement inapproprié d'un membre du gouvernement israélien".

La présidence sud-coréenne a annoncé jeudi que certains de ses ressortissants avaient été libérés. L'Espagne a également indiqué que les 44 ressortissants espagnols participant à la flottille devraient être expulsés vers l'Espagne via la Turquie jeudi.

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré que la Turquie prévoyait d'organiser jeudi des vols spéciaux au départ d'Israël afin de rapatrier ses ressortissants ainsi que certains militants de pays tiers arrêtés par Israël.

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'est dit jeudi "consterné" par le traitement infligé par Itamar Ben-Gvir aux membres de la flottille humanitaire.

"Je suis consterné par le traitement infligé aux membres de la flottille par le ministre israélien Ben-Gvir. Ce comportement est tout à fait inacceptable. Nous demandons leur libération immédiate", a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur X.

Selon les organisateurs de la flottille, 430 militants de 40 nationalités étaient présents sur les 50 navires de la flottille.

Les navires de la flottille Global Sumud ("sumud" signifie "persévérance" en arabe) avaient pris la mer pour la troisième fois jeudi dernier depuis le sud de la Turquie après de précédentes tentatives infructueuses. L'objectif était de fournir une aide aux habitants de Gaza confrontés à une crise humanitaire.

(Rédigé par Barbara Erling, Anna Wlodarczak-Semczuk, Joyce Lee, David Latona ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)