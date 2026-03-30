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Des pesticides présents dans l'air un peu partout en France, selon Atmo France
information fournie par AFP 30/03/2026 à 09:18

Un agriculteur traite un champ avec des pesticides, le 20 mai 2016, à Villefranche-de-Lauragais, en Haute-Garonne ( AFP / REMY GABALDA )

Un agriculteur traite un champ avec des pesticides, le 20 mai 2016, à Villefranche-de-Lauragais, en Haute-Garonne ( AFP / REMY GABALDA )

Les pesticides "sont présents dans l'air sur l'ensemble du territoire" français, a indiqué lundi Atmo France, en lançant une carte interactive montrant leur concentration dans l'atmosphère.

Cette carte, qui présente des données pour 2022-2023, montre notamment que parmi les 72 substances actives étudiées, "environ un tiers est détecté (à des niveaux de concentration très faibles, NDLR) et une sur huit est quantifiée, avec des niveaux variables selon les territoires et les périodes d'usage", indique Atmo France, qui fédère les associations de surveillance de la qualité de l’air en France, dans un communiqué.

"Quasiment la moitié des régions françaises se retrouve à un moment ou à un autre sur le niveau maximal" de l'ensemble des mesures réalisées sur le reste du territoire "sur une ou l'autre des substances actives", a précisé à l'AFP Emmanuelle Drab-Sommesous, référente pesticides chez Atmo France.

Toutefois ces données "ne constituent pas une information sanitaire mais des outils de compréhension et de repérage", précise Atmo France.

En effet s'agissant des pesticides dans l'air, contrairement par exemple au niveaux de particules fines, il n'existe pas à l'heure actuelle de valeur réglementaire qui indique si leur niveau est acceptable ou non et les risques sanitaires associés.

Parmi les substances les plus couramment retrouvées dans l'air, on retrouve notamment le glyphosate (Roundup), mais "à des niveaux très faibles (inférieurs à 0,1 ng/m3)". Classée "cancérogène probable" dès 2015 par une agence de l'OMS, cette substance est strictement interdite d'usage pour les particuliers mais reste autorisée au moins jusqu'en 2033 pour les agriculteurs.

En revanche d'autres produits interdits depuis plusieurs années, comme le lindane, un insecticide considéré comme toxique pour l’homme et dangereux pour l’environnement et très persistant, dont l'usage est pourtant prohibé depuis plus de 20 ans, reste quantifié dans 61% des prélèvements 2022-2023, note Atmo France.

Parmi les autres substances actives retrouvées le plus communément dans l'air, se trouvent également le folpel, un fongicide souvent utilisé dans les vignes, et le prosulfocarbe, herbicide à large spectre à très grande volatilité largement utilisée pour les grandes cultures.

La carte présente des jauges permettant de comparer les niveaux de concentration dans l'air et de les situer par rapport aux valeurs maximales déjà relevées sur le territoire.

"Elle a pour but d'attirer l'attention. Cela permet de repérer plus facilement si la situation sur ce site est inhabituelle" et d'enclencher éventuellement des actions notamment de la part des décideurs publics ou des élus locaux, précise Mme Drab-Sommesous.

Environnement
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4 commentaires

  • 09:45

    Il faut raison garder ! .... des officines comme Atmo France (confédérant des assocs environnementales) trouveront toujours quelque chose dans l'air pour continuer à exister et à toucher des subventions. Et c'est ainsi qu'on a détruit quasiment toutes activités en France : l'agriculture, l'élevage, l'industrie, la construction, les infrastructures, l'automobile, tout !... et malgré cette supposée pollution on vit plus vieux.

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