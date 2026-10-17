Des Palestiniens et des responsables européens attaqués par des colons en Cisjordanie occupée

(Actualisé avec maire français agressé, ministre israélien)

Des colons juifs masqués ont attaqué des Palestiniens, des représentants de l'Eglise catholique et des responsables européens en Cisjordanie occupée, a annoncé samedi le ministre belge des Affaires étrangères.

Maxime Prévot a précisé que le consul général de Belgique, des diplomates français et polonais ainsi qu’un maire français figuraient parmi les personnes agressées, et qu’un véhicule belge avait été endommagé.

"Récolter des olives, couvrir l’actualité ou exercer des fonctions diplomatiques ne devrait jamais exposer quiconque au risque d’une agression", a dénoncé le chef de la diplomatie belge.

Bernard Baudoux, maire d'Aulnoye-Aymeries, dans le Nord de la France, a déclaré à Reuters qu'il récoltait des olives avec des habitants du village majoritairement chrétien de Taybeh lorsqu'il a été "violemment agressé" par des colons.

"J'ai été jeté au sol", a-t-il dit.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sarr, a condamné l'attaque, qu'il a imputée sur la plateforme X à des "émeutiers israéliens", tout en critiquant le fait que le déplacement des responsables européens n'ait pas été coordonné avec les autorités israéliennes.

Maxime Prévot a déclaré de son côté que la Belgique continuerait à faire pression pour que des sanctions soient prises à l’encontre des responsables de ces violences et de ceux qui les soutiennent.

"En tant que puissance occupante, les autorités israéliennes doivent protéger les Palestiniens, garantir la sécurité des diplomates et des journalistes, et traduire les responsables en justice. Il faut mettre fin à l'impunité dont bénéficient les colons violents", a-t-il écrit sur X.

Cette attaque est intervenue au lendemain de l'agression par des colons de la photo-journaliste américaine Heidi Levine, qui couvrait la récolte des olives pour le Washington Post.

(Ali Sawafta et Mohammed Torokman à Taybeh, avec la contribution de Lili Bayer à Bruxelles, Alexander Cornwell à Jérusalem, Makini Brice et Sybille de la Hamaide à Paris ; version française Tangi Salaün)