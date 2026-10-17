 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des Palestiniens et des diplomates occidentaux attaqués par des colons en Cisjordanie occupée
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 18:26

Ajouter Boursorama à vos sources

Des colons juifs masqués ont attaqué des Palestiniens, des représentants de l'Eglise catholique et des diplomates occidentaux en Cisjordanie occupée, a annoncé samedi le ministre belge des Affaires étrangères.

Maxime Prévot a précisé que le consul général de Belgique, des diplomates français et polonais ainsi qu’un maire français figuraient parmi les personnes agressées, et qu’un véhicule belge avait été endommagé.

"Récolter des olives, couvrir l’actualité ou exercer des fonctions diplomatiques ne devrait jamais exposer quiconque au risque d’une agression", a dénoncé le chef de la diplomatie belge.

Bruxelles continuera à faire pression pour que des sanctions soient prises à l’encontre des responsables de ces violences et de ceux qui les soutiennent, a ajouté Maxime Prévot.

L’armée israélienne, la Commission européenne ainsi que les ministères des Affaires étrangères français et polonais n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(Lili Bayer à Bruxelles et Alexander Cornwell à Jérusalem, avec la contribution Makini Brice et Sybille de la Hamaide à Paris et d'Anna Koper à Varsovie ; version française Tangi Salaün)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank