Des Palestiniens et des diplomates occidentaux attaqués par des colons en Cisjordanie occupée

Des colons juifs masqués ont attaqué des Palestiniens, des représentants de l'Eglise catholique et des diplomates occidentaux en Cisjordanie occupée, a annoncé samedi le ministre belge des Affaires étrangères.

Maxime Prévot a précisé que le consul général de Belgique, des diplomates français et polonais ainsi qu’un maire français figuraient parmi les personnes agressées, et qu’un véhicule belge avait été endommagé.

"Récolter des olives, couvrir l’actualité ou exercer des fonctions diplomatiques ne devrait jamais exposer quiconque au risque d’une agression", a dénoncé le chef de la diplomatie belge.

Bruxelles continuera à faire pression pour que des sanctions soient prises à l’encontre des responsables de ces violences et de ceux qui les soutiennent, a ajouté Maxime Prévot.

L’armée israélienne, la Commission européenne ainsi que les ministères des Affaires étrangères français et polonais n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(Lili Bayer à Bruxelles et Alexander Cornwell à Jérusalem, avec la contribution Makini Brice et Sybille de la Hamaide à Paris et d'Anna Koper à Varsovie ; version française Tangi Salaün)