Des offres couplées d'abonnement à la plateforme Max et Le Monde ou Télérama

Le quotidien Le Monde et le magazine Télérama vont chacun proposer à partir du 3 avril un abonnement couplé avec la plateforme de streaming Max, une offre inédite sur le marché.

Cette collaboration "marque une étape importante en réunissant des univers complémentaires: les contenus du Monde, premier quotidien national, les contenus de Télérama, première rédaction culturelle de France, et les contenus de la plateforme Max", selon un communiqué commun.

Pour un abonnement au Monde Essentiel (tous les contenus en ligne) et à Max Basic avec Pub, il faudra débourser 14,99 euros par mois.

Pour l'abonnement à Télérama Numérique et Max Basic avec Pub, le prix sera de 6,99 euros par mois pendant un an, puis 11,99 euros par mois.

Ces offres groupées, qui permettent de réaliser des économies, sont sans engagement de durée. Elles seront disponibles sur les sites du Monde et de Télérama.

Lancé en France en juin dernier, Max a dans son catalogue les prestigieuses séries de HBO comme "Game of Thrones", "The Last of Us", "Succession", "The White Lotus" ou "Euphoria".

Propriété du groupe américain Warner Bros. Discovery, la plateforme diffuse aussi des films issus du catalogue de Warner Bros., comme la franchise Harry Potter, "The Matrix", "The Dark Knight" ou "Joker", ainsi que des productions originales françaises ("Une amie dévouée", "Le sens des choses"...).

Par ce partenariat, Le Monde entend "toucher un public encore plus large" et "toujours mieux fidéliser (ses) abonnés".

De son côté, Télérama vise "un accès direct à une large sélection de films, séries et documentaires, enrichissant ainsi l'expérience de (ses) lecteurs".