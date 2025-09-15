Des officiers américains en observateurs aux manoeuvres militaires Russie-Biélorussie

PRÈS DE BORISSOV, Biélorussie, 15 septembre (Reuters) - D es officiers de l'armée américaine ont assisté lundi en tant qu'observateurs aux manoeuvres militaires conjointes de la Russie et de la Biélorussie, une première depuis que Moscou a utilisé le territoire biélorusse pour le déclenchement de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.

Cette présence illustre le rapprochement entrepris par le président américain Donald Trump avec le principal allié de la Russie. Elle intervient en outre moins d'une semaine après une incursion de drones russes présumés en Pologne, pays membre de l'Otan, que le chef de la Maison blanche a présentée comme le fruit d'une possible erreur.

John Coale, représentant de Donald Trump, a effectué la semaine dernière une visite à Minsk au cours de laquelle il a déclaré que le président américain comptait rouvrir l'ambassade américaine dans la capitale biélorusse, normaliser les relations entre les deux pays et revitaliser les échanges commerciaux.

L'armée américaine n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Certains observateurs occidentaux supposent que Donald Trump pourrait chercher à soustraire la Biélorussie de l'influence de son grand voisin, une tentative largement considérée comme vaine, ou que le président américain essaie d'exploiter la proximité entre Minsk et Moscou pour promouvoir auprès du Kremlin l'idée d'un accord de paix en Ukraine.

Au moins deux officiers américains - le lieutenant-colonel de l'armée de l'air Bryan Shoup et un autre non identifié - se sont rendus en Biélorussie pour observer les manoeuvres militaires "Zapad-2025". Le vice-ministre russe de la Défense Iounous-bek Evkourov y a également assisté.

La Biélorussie est voisine de trois pays membres de l'Otan - la Pologne, la Lituanie et la Lettonie - à l'ouest, et de l'Ukraine au sud.

Allié de longue date de Vladimir Poutine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a autorisé la Russie à stationner des missiles nucléaires tactiques sur son sol et se prépare à accueillir le nouveau missile hypersonique russe Orechnik.

Alexandre Loukachenko tente simultanément de restaurer ses relations avec les Etats-Unis après des années de sanctions américaines et européennes contre son pays.

La semaine dernière, il a libéré 52 prisonniers à la demande de Donald Trump et a déclaré qu'il soutenait le président américain dans ses efforts pour résoudre une série de conflits internationaux.

Le locataire de la Maison blanche a en échange levé des sanctions qui pesaient sur la compagnie aérienne nationale Belavia, l'autorisant à acheter des composants pour sa flotte, qui comprend des appareils Boeing.

