Des négociateurs ukrainiens aux Etats-Unis vendredi et samedi, dit Zelensky

Des négociateurs ukrainiens sont en route pour les Etats-Unis où ils prévoient de rencontrer vendredi et samedi leurs homologues américains dans le cadre des efforts pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré jeudi Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a déclaré, lors d'un échange avec des journalistes sur WhatsApp, qu'il n'y avait pour l'instant aucune proposition consensuelle définitive de plan de paix et il a réitéré son appel à un soutien international à l'Ukraine au cas où la guerre se poursuive.

(Olena Harmash, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)