Des mosquées incendiées par des colons israéliens en Cisjordanie

par Ali Sawafta et Mohammed Torokman

Des colons israéliens ont attaqué plusieurs villages palestiniens en Cisjordanie occupée dimanche matin, incendiant deux mosquées et taguant des bâtiments, deux jours après des affrontements meurtiers près de Naplouse, ont déclaré des responsables palestiniens.

Vendredi, quatre Palestiniens et deux soldats israéliens - dont l'un agissant en tant que coordinateur local de sécurité - ont été tués lorsqu'un groupe de colons a fait irruption autour du village palestinien de Tal.

Tôt dimanche matin, des colons ont incendié une mosquée récemment achevée à Kusra, a déclaré Abdel Azim Wadi, chef du conseil de ce village situé au sud-est de Naplouse.

Des graffiti en hébreu ont été tagués sur les murs, avec des messages tels que "vengeance juive" et le nom d'un des Israéliens tués près de Tal, a-t-il ajouté.

"Le village subit des attaques répétées depuis 2011, et ces attaques se sont intensifiées depuis la guerre", a-t-il dit à Reuters par téléphone.

L'armée israélienne a déclaré que les troupes envoyées à Kusra, située près de plusieurs grandes implantations juives, avaient découvert des graffitis et des traces d'incendie criminel et étaient à la recherche de suspects. Elle a ajouté que des policiers seraient dépêchés sur place pour recueillir des preuves.

"Les forces de sécurité condamnent fermement les incidents de ce genre, y compris les atteintes aux sites religieux, et continueront d'agir avec détermination pour maintenir la sécurité et l'ordre public dans la région", a assuré l'armée.

Trois colons ont également tenté d'incendier dimanche à l'aube une mosquée près de Kour, au sud-est de la ville de Toulkarem, mais les fidèles ont éteint le feu avant qu'il n'atteigne la zone principale du bâtiment, a déclaré Farid Djiyoussi, membre du conseil du village.

"C'est la première attaque que notre village subit", a-t-il dit, ajoutant que les assaillants avaient également tagué des graffitis en hébreu sur les murs de la mosquée.

Les attaques de colons contre les Palestiniens de Cisjordanie se sont multipliées depuis la guerre lancée par Israël contre le Hamas après les raids meurtriers du groupe islamiste dans le sud de l'Etat hébreu le 7 octobre 2023. Elles ont fait cette année des dizaines de morts et des centaines de blessés parmi les Palestiniens, selon les chiffres des Nations unies et de l'Autorité palestinienne.

Après la fusillade de vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné le renforcement des troupes dans la région et promis d'autoriser de nouvelles colonies afin "d'accroître la sécurité".

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)