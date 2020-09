Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des milliers de migrants sans abri après l'incendie à Lesbos Reuters • 10/09/2020 à 15:28









DES MILLIERS DE MIGRANTS SANS ABRI APRÈS L'INCENDIE À LESBOS LESBOS, Grèce (Reuters) - Des dizaines de milliers de migrants étaient toujours privés d'abri jeudi sur l'île de Lesbos après qu'un incendie a ravagé le camp de réfugiés dans lequel ils étaient parqués et cette situation risque de perdurer, a annoncé le gouvernement grec. Selon ce dernier, il faudra plusieurs jours avant qu'une solution soit trouvée. "Nous allons prendre à partir d'aujourd'hui les mesures nécessaires pour abriter les familles et les plus vulnérables tout en poursuivant les distributions de nourriture", a déclaré à la presse Stelios Petsas, le porte-parole du gouvernement. Les autorités grecques ont en outre envoyé 19.000 kits de tests pour dépister les migrants qui pourraient être porteurs du COVID-19. Selon Stelios Petsas, l'incendie a été déclenché par des migrants qui protestaient contre les mesures de quarantaine qui venaient d'être instaurées dans le camp de Moria après la découverte de cas de contamination. Il n'a toutefois fourni aucun élément attestant ces affirmations. Le camp de Moria, fréquemment pointé du doigt par les organisations humanitaires en raison de son insalubrité, a été placé en quarantaine la semaine dernière après le dépistage d'un cas de Covid-19. Lundi, 35 cas avaient été diagnostiqués. (Lefteris Papadimas, avec Angeliki Koutantou; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

