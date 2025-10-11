Des milliers de Gazaouis rentrent chez eux après le cessez-le-feu

par Mahmoud Issa et Rami Amichay

Des milliers de Palestiniens ont afflué samedi vers le nord de la bande de Gaza, longeant la côte à pied, en voiture ou en charrette pour regagner leurs habitations abandonnées, alors que le cessez-le-feu entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas semblait tenir.

Les troupes israéliennes se sont repliées dans le cadre de la première phase d'un accord négocié cette semaine par les États-Unis pour mettre fin à une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et laissé une grande partie de l'enclave en ruines.

"C'est un sentiment indescriptible; louange à Dieu", a déclaré Nabila Basal, qui marchait avec sa fille blessée à la tête pendant le conflit. "Nous sommes très, très heureux que la guerre soit terminée et que la souffrance ait cessé."

Selon la radio de l'armée israélienne, citant une source sécuritaire, l'émissaire du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, était présents à Gaza samedi matin pour observer le redéploiement militaire israélien.

Il était accompagné du chef du Commandement central de l'armée américaine (CENTCOM), l'amiral Brad Cooper, qui a indiqué dans un communiqué que sa visite s'inscrivait dans la mise en place d'une force opérationnelle destinée à soutenir les efforts de stabilisation à Gaza, sans déploiement de troupes américaines dans l'enclave.

COMPTE À REBOURS POUR LA LIBÉRATION DES OTAGES

Une fois le redéploiement israélien achevé vendredi – les forces restant hors des grandes zones urbaines mais contrôlant environ la moitié de l'enclave –, le compte à rebours a commencé pour la libération des otages détenus par le Hamas, prévue dans un délai de 72 heures.

"Nous sommes très impatients, nous attendons notre fils et les 48 otages", a déclaré Hagai Angrest, dont le fils Matan figure parmi les 20 Israéliens que l'on croit encore en vie. "Nous attendons l'appel."

Vingt-six otages ont été déclarés morts en leur absence et le sort de deux autres reste inconnu.

Selon l'accord, après la remise des otages, Israël libérera 250 Palestiniens purgeant de longues peines dans ses prisons ainsi que 1.700 détenus capturés pendant la guerre.

Des centaines de camions par jour devraient acheminer de l'aide alimentaire et médicale vers Gaza, conformément à l'accord.

TRUMP ATTENDU EN ISRAËL ET EN ÉGYPTE

Des incertitudes demeurent quant à la capacité du cessez-le-feu et de l'échange otages-prisonniers – la plus grande avancée vers la fin de deux années de guerre – à déboucher sur une paix durable dans le cadre du plan en 20 points de Donald Trump.

De nombreux éléments restent à définir, notamment la gouvernance de Gaza une fois les combats terminés, et le sort final du Hamas, qui rejette les exigences israéliennes de désarmement.

S'exprimant à la Maison blanche, Donald Trump a dit croire que le cessez-le-feu tiendrait, affirmant : "Ils sont tous fatigués des combats." Il a évoqué un "consensus" sur les prochaines étapes, tout en reconnaissant que certains détails devaient encore être réglés.

Israéliens et Palestiniens ont célébré l'annonce de l'accord, qui met fin à une guerre ayant fait plus de 67.000 morts palestiniens et vise à permettre le retour des derniers otages enlevés lors de l'attaque du Hamas qui a déclenché le conflit.

Lors de cette attaque menée le 7 octobre 2023 contre des localités israéliennes, des bases militaires et un festival de musique, les militants du Hamas ont tué 1.200 personnes, pour la plupart des civils, et capturé 251 otages.

Donald Trump est attendu dans la région lundi. Il doit s'exprimer devant la Knesset, le Parlement israélien, devenant ainsi le premier président américain à le faire depuis George W. Bush en 2008.

Il a également annoncé qu'il se rendrait en Égypte, précisant que d'autres dirigeants mondiaux devraient être présents.

(Avec Maayan Lubell à Jerusalem et Jaidaa Taha au Caire; version française Nicolas Delame, édité par Zhifan Liu)