Des milliers d'Iraniens sur une place de Téhéran pour soutenir le nouveau guide suprême

Des manifestants à Téhéran affichant leur soutien au nouveau guide suprême iranien le 9 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

Poings levés scandant le nom de Mojtaba Khamenei, portraits du nouveau guide suprême et drapeaux en main, des milliers d'Iraniens affichent lundi à Téhéran leur allégeance au nouveau dirigeant de la République islamique d'Iran.

Au dixième jour de guerre et malgré les risques de bombardements israélo-américains, des retraités, des représentants du clergé en turban, des femmes majoritairement en tchador noir et même des enfants noircissent l'emblématique place Enghelab, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un animateur, micro en main sur une scène, électrise la foule dans le centre de Téhéran où retentit une musique religieuse iranienne. Le public se met immédiatement au garde à vous lorsque raisonne l'hymne de la République islamique.

Mojtaba Khamenei, une personnalité discrète mais parmi les plus influentes de la République islamique, a succédé dimanche soir comme guide suprême à son père, l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre avec Israël et les Etats-Unis qui embrase la région depuis.

Des milliers de manifestants sur la place Enghelab de Téhéran, le 9 mars 2026 ( AFP / STR )

Ce religieux de 56 ans, considéré comme proche des conservateurs en raison notamment de ses liens avec les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a été choisi par l'Assemblée des Experts, un collège de 88 membres appartenant au clergé chiite.

Dans la nuit, un communiqué lu solennellement à la télévision d'Etat par un présentateur a officialisé la nouvelle.

Lundi, des images d'archives de Mojtaba Khamenei à la télévision le présentent comme dévoué pour la République islamique depuis son plus jeune âge.

Il avait notamment combattu sur le front lors de la dévastatrice guerre Iran-Irak (1980-1988). Mojtaba Khamenei, qui a suivi des études religieuses aux séminaires de Qom, a appris l'arabe et l'anglais qu'il parle couramment, selon la télévision d'Etat.

Les Gardiens de la Révolution, les forces armées, la police et la diplomatie lui ont prêté allégeance.

- Forces de sécurité lourdement armées -

Forces de sécurité iraniennes encadrant une manifestation de soutien au nouveau guide suprême à Téhéran, le 9 mars 2026 ( AFP / Atta KENARE )

"Dieu est grand", "Mort à l'Amérique!", "Mort à Israël!", scandent des milliers d'Iraniens venus à leur tour afficher leur soutien au nouveau guide suprême.

Malgré la liesse, une certaine tension est perceptible sur la place Enghelab, où la foule agite des drapeaux de la République islamique.

Des forces de sécurité lourdement armées sont parfaitement visibles, perchées sur des véhicules blindés ou sur les toits des immeubles.

Le nouveau numéro un de la République islamique n'est pas encore apparu publiquement depuis sa désignation à la fonction suprême, mais son visage est déjà partout sur des affiches.

Une gigantesque banderole à l'effigie de son père Ali Khamenei domine le lieu du rassemblement. "Cher Monsieur, votre chemin continuera", y est-il inscrit en hommage au dirigeant resté au pouvoir 36 ans.

Le long des rues adjacentes, des piétons défilent en agitant le drapeau iranien, d'autres soutiens sont en voiture ou à moto.

Une manifestante forme un T avec ses mains, un geste de défiance symbolique signifiant que les ennemis quitteront le champ de bataille morts.

Le contexte reste explosif.

Des manifestants tiennent des portraits du nouveau guide suprême l'ayatollah Mojtaba Khamenei à Téhéran, le 9 mars. ( AFP / STR )

Israël a dit la semaine dernière que le nouveau guide suprême, désigné à vie et qui a le dernier mot sur les grandes orientations du pays, serait "une cible".

Quant au président américain, il a averti qu'il n'accepterait pas que Mojtaba Khamenei prenne la relève de son père.

Et Donald Trump d'ajouter dimanche que le nouveau dirigeant "ne tiendra pas longtemps" sans son aval, avant même que son nom soit rendu public en soirée.