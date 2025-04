Des milliards investis et des centaines de milliers d'emplois : les entreprises françaises parmi les plus importants investisseurs étrangers aux États-Unis

( AFP / LOIC VENANCE )

La France investit plusieurs centaines de milliards de dollars aux États-Unis chaque année. Une somme qui en fait le cinquième investisseurs étranger dans le pays et qui est à l'origine de centaines de milliers d'emplois dans des milliers de filiales. Un poids économiques non négligeable, qu'Emmanuel Macron a décidé d'utiliser, jeudi 3 avril, en appelant les entreprises françaises à suspendre leurs investissements outre-Atlantique.

La France investit davantage dans ce pays que ce que les Américains injectent en France. En 2023, les investissements directs français outre-Atlantique s'élevaient à 370 milliards de dollars , faisant de la France le troisième investisseur européen et le cinquième investisseur étranger aux États-Unis, selon les chiffres du Bureau of Economic Analysis (BEA) américain. À l'inverse, d'après la Banque de France, les États-Unis avaient atteint un niveau total d'investissements de 142,1 milliards de dollars en France en 2023 , ce qui fait du pays de Donald Trump le premier investisseur étranger en France.

Selon le rapport Business France 2024 publié en début d'année, les Américains ont développé 252 projets d'investissements en France l'année dernière, soit 15% du total des projets étrangers accueillis dans l'Hexagone.

D'après des chiffres communiqués à l' AFP par la chambre de commerce américaine en France (AmCham), plus de 4.200 filiales d'entreprises françaises opèrent aux États-Unis actuellement. Et ces filiales emploient du monde : quelque 741.000 personnes en 2021 , date des dernières données disponibles, selon le BEA.

Défense, sécurité, santé...

Une note de la direction générale du Trésor (DGT) en France précise que "le secteur manufacturier représente à lui seul plus de la moitié des investissements directs français aux États-Unis", et, selon le BEA, plus de 200.000 emplois sur place.

"Les entreprises françaises sont historiquement très présentes aux États-Unis dans les domaines de haute technologie, liés notamment à la défense, à la sécurité, à la santé et à la biométrie", ajoute la DGT dans sa note.

Parmi les investissements directs notables de la France aux États-Unis, les entreprises françaises qui y sont implantées finançaient la recherche et le développement (R&D) à hauteur de 5,1 milliards de dollars en 2021, précise le BEA. Elles pèsent d'ailleurs dans les exportations américaines puisque, selon le BEA, 27 milliards de biens sont exportés depuis le sol américain par ces filiales d'entreprises françaises.

À l'inverse, les 4.600 entreprises américaines implantées en France employaient plus de 480.000 salariés en 2021, indique l'Insee. Les 252 projets américains lancés en 2024 ont permis la création de plus de 7.200 emplois.

Avant les nouvelles mesures de taxation douanière décrétées par Donald Trump, plusieurs groupes français avaient annoncé des investissements massifs aux États-Unis, à commencer par l'armateur CMA CGM, qui prévoit d'investir 20 milliards de dollars sur quatre ans, ou dans une moindre mesure Schneider Electric, qui compte investir plus de 700 millions de dollars d'ici à 2027.