Des médiateurs qataris de retour à Téhéran, selon une source

Des médiateurs qataris sont retournés lundi soir à Téhéran pour s'entretenir avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, au sujet d'un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, a-t-on appris de source au fait des discussions.

Les discussions portent sur une version du projet d'accord entre les États-Unis et l'Iran qui fait l'objet de négociations depuis huit jours, a précisé ce responsable.

L'intensification de la médiation menée par le Qatar a eu pour effet de faire baisser sensiblement les prix du pétrole, qui ont chuté d'environ 7% lundi, bien que Téhéran ait récemment réaffirmé son intransigeance sur la question nucléaire.

Donald Trump a répété lundi que Téhéran "veut conclure un accord" et estimé que cela "pourrait arriver".

(Andrew Mills et Nandita Bose ; version française Tangi Salaün)