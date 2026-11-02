Des médiateurs qataris de retour à Téhéran, selon une source

Des médiateurs qataris sont retournés lundi soir à Téhéran pour s'entretenir avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, au sujet d'un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, a-t-on appris de source au fait des discussions.
Les discussions portent sur une version du projet d'accord entre les États-Unis et l'Iran qui fait l'objet de négociations depuis huit jours, a précisé ce responsable.
L'intensification de la médiation menée par le Qatar a eu pour effet de faire baisser sensiblement les prix du pétrole, qui ont chuté d'environ 7% lundi, bien que Téhéran ait récemment réaffirmé son intransigeance sur la question nucléaire.
Donald Trump a répété lundi que Téhéran "veut conclure un accord" et estimé que cela "pourrait arriver".
(Andrew Mills et Nandita Bose ; version française Tangi Salaün)
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