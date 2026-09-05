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Des manifestants masqués perturbent le trafic transmanche dans le port anglais de Douvres
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 13:49
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(Actualisé avec slogan)

Des manifestations de groupes d'hommes masqués sur les routes menant au port anglais de Douvres, principal point de départ des ferries pour la France, ont perturbé la circulation maritime samedi, ont rapporté la police et les autorités portuaires.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des groupes d'hommes vêtus de noir, portant des foulards et des cagoules, bloquant les principaux axes routiers proches du port.

Certains scandaient "Stop the boats" ("Arrêtez les bateaux"), a rapporté la BBC, en référence aux demandeurs d'asile arrivant sur la côte sud de l'Angleterre en provenance de la France à bord d'embarcations de fortune.

"Des agents sont sur place et dialoguent avec les manifestants", a écrit la police du Kent dans un bref communiqué diffusé sur X.

Le port de Douvres a déclaré qu'un "incident d'ordre public était en cours aux alentours de la ville de Douvres".

La compagnie de ferries P&O Ferries a annoncé le maintien de ses traversées. "Si vous manquez votre départ aujourd'hui, nous vous placerons sur le prochain départ disponible", a-t-elle indiqué sur X.

(Reportage de Paul Sandle Version française Elizabeth Pineau)

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