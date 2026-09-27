Des frappes russes tuent trois personnes dans des villes ukrainiennes - autorités

Des attaques russes ont fait trois morts dimanche dans deux villes ukrainiennes et ont touché la capitale Kyiv, ont indiqué les autorités locales.

Dans la ville de Soumy, au nord-est pays, fréquemment prise pour cible en raison de sa localisation près de la frontière, trois bombes sont tombées à proximité d'un centre d'aide aux familles, tuant deux personnes, écrit le gouverneur régional sur la messagerie Telegram.

La Russie ne cache pas son intention de transformer certaines parties de la région de Soumy en zone tampon.

À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, également dans le nord-est et également souvent prise pour cible, un drone a touché une voiture, tuant le conducteur, ont indiqué les procureurs.

À Kyiv, le maire Vitali Klitschko a rapporté qu'un drone avait frappé un immeuble d'habitation de grande hauteur et provoqué un incendie dans une banlieue est, blessant une personne.

(Ron Popeski, Version française Benoit Van Overstraeten)