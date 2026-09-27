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Des frappes russes tuent cinq personnes dans trois villes ukrainiennes - autorités
information fournie par Reuters 27/09/2026 à 23:15
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(Actualisé avec nouvelles frappes, nouveau bilan)

Des attaques russes ont fait cinq morts dimanche en Ukraine, dans la capitale Kyiv et deux autres villes du pays, ont indiqué les autorités locales.

A Kyiv, une attaque de drone a frappé un marché dans la banlieue ouest de la ville, tuant deux personnes et en blessant 10 autres.

Dans la ville de Soumy, au nord-est pays, fréquemment prise pour cible en raison de sa localisation près de la frontière, trois bombes sont tombées à proximité d'un centre d'aide aux familles, tuant deux personnes, écrit le gouverneur régional sur la messagerie Telegram.

La Russie ne cache pas son intention de transformer certaines parties de la région de Soumy en zone tampon.

À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, également dans le nord-est et également souvent prise pour cible, un drone a touché une voiture, tuant le conducteur, ont indiqué les procureurs.

(Ron Popeski, Version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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