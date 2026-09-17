Des frappes russes font une vingtaine de blessés à travers l'Ukraine

(Actualisé tout du long avec détails, contexte)

Des frappes russes ont fait plus d'une vingtaine de blessés à Kyiv, la capitale de l'Ukraine, et à Odessa, dans le sud du pays, aux premières heures de jeudi, ont dit des responsables sur Telegram, quelques heures après que le Congrès américain a approuvé un important projet de loi de sanctions visant Moscou.

Les autorités de la capitale ont annoncé que 18 personnes, dont deux enfants, avaient été blessées et le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que plusieurs bâtiments avaient été endommagés.

Des explosions ont été entendues à Kyiv, selon un témoin. Des dégâts ont été constatés dans quatre quartiers de la ville, notamment dans des entrepôts et une station-service, qui sont désormais fréquemment la cible d’attaques.

Six personnes, dont deux enfants, ont été blessées à Odessa, dans une frappe russe contre un immeuble résidentiel de 19 étages, ont dit les autorités de ce port de la mer Noire.

Selon les forces aériennes ukrainiennes, l'attaque lancée par la Russie dans la nuit comprenait des missiles de croisière antinavires, des missiles balistiques, quatre missiles de croisière et près de 160 drones.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que des dégâts avaient été constatés dans huit régions du pays, Moscou ayant visé des infrastructures énergétiques dans les régions de Soumy et d’Odessa.

Trois autres personnes ont également été blessées dans la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, où un tir de missile a touché des installations industrielles, provoquant un incendie dans l'une d'elles, ont déclaré les autorités locales sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que Moscou avait frappé des navires utilisés par l’armée ukrainienne.

LES USA ADOPTENT DE NOUVELLES SANCTIONS

Mercredi, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un texte de loi prévoyant des sanctions et des droits de douane de grande envergure destiné à renforcer la pression économique sur la Russie suite à son invasion de l’Ukraine en février 2022.

Le projet de loi a été transmis au président Donald Trump pour qu’il le promulgue.

Volodimir Zelensky s'est félicité de l’adoption de ce texte, le qualifiant, aux côtés des mesures existantes, d’"outil extrêmement puissant" susceptible de contribuer à contraindre la Russie à mettre fin à une guerre qui est entré dans sa cinquième année.

Moscou a intensifié ses attaques aériennes ces derniers mois contre l’Ukraine, alors que Kyiv est à court d’intercepteurs de conception américaine nécessaires pour abattre les missiles balistiques.

Le président ukrainien a déclaré que des sanctions plus sévères étaient indispensables pour contraindre la Russie à revenir à la table des négociations, après l'échec des pourparlers de paix soutenus par les États-Unis plus tôt cette année.

"Les sanctions doivent être fortes pour que tous les efforts en faveur de la paix – y compris nos efforts diplomatiques conjoints avec les États-Unis, l'Europe et nos autres amis – puissent aboutir", a-t-il déclaré.

L'Ukraine a également intensifié ses attaques contre la Russie, ciblant des installations pétrolières et des infrastructures logistiques afin de tenter de compromettre la capacité de Moscou à mener la guerre.

Une attaque de drone ukrainien a endommagé une raffinerie de pétrole dans la ville russe de Iaroslavl, provoquant un incendie qui a ensuite été maîtrisé, a déclaré jeudi le gouverneur de la région.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Anna Pruchnicka à Gdansk; version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)