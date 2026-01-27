 Aller au contenu principal
Des frappes russes font 3 morts à Odessa, Kharkiv privée d'électricité
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 17:15

(Actualisé avec morts à Odessa, détails, point sur les négociations)

Des drones russes ont bombardé dans la nuit de lundi à mardi la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, faisant trois morts et 25 blessés, ont déclaré des responsables locaux, alors que Moscou intensifie ses frappes pour pousser Kyiv dans ses retranchements.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé plus de 50 drones sur Odessa dans le cadre d'une d'attaque "brutale" alors que les négociateurs ukrainiens et russes se préparent à de nouvelles discussions dimanche.

"Chaque frappe russe de ce type sape la diplomatie qui est toujours en cours et compromet les efforts des partenaires qui contribuent à mettre fin à cette guerre", a écrit le dirigeant ukrainien sur X.

Le gouverneur d'Odessa, Oleh Kiper, a déclaré que deux enfants et une femme enceinte figuraient parmi les blessés alors que des dizaines d'immeubles résidentiels, une église, une crèche et un lycée ont été endommagés.

Mardi à la mi-journée, les secouristes continuaient de creuser dans une montagne de décombres à l'extérieur d'un immeuble où, selon les services d'urgence, deux résidents ont trouvé la mort. L'immeuble était éventré sur plusieurs étages.

KHARKIV ET D'AUTRES RÉGIONS VISÉES

La Russie a également bombardé Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, à l'aide de drones et de missiles lundi soir, privant une grande partie des habitants d'électricité par des températures glaciales, ont déclaré les autorités locales.

Kharkiv, située à une trentaine de kilomètres seulement de la frontière avec la Russie, est la cible fréquente de bombardements russes. Des comptes non officiels sur Telegram ont publié des images de la ville plongée dans l'obscurité.

"Notre système énergétique a été attaqué et il y a eu des dégâts assez graves. Toutes les équipes sont à l'oeuvre pour éliminer rapidement toutes les conséquences négatives", a dit Oleh Syniehoubov dans une vidéo sur Telegram.

"Environ 80% de la ville de Kharkiv et de la région de Kharkiv sont privés d'électricité", a-t-il ajouté.

Des infrastructures énergétiques ont aussi été visées dans la région voisine de Mykolaïv ainsi qu'un site industriel dans la région de Lviv, dans l'ouest du pays près de la frontière avec la Pologne, ont dit les gouverneurs de ces deux régions.

Les responsables russes et ukrainiens devraient tenir une nouvelle série de discussions sous l'égide des États-Unis dimanche, après s'être rencontrés le week-end dernier à Abou Dhabi.

Dans un message publié sur X, Volodimir Zelensky a exhorté ses alliés à intensifier la pression sur Moscou, qui exige des concessions territoriales, notamment

l'intégralité du Donbass

.

L'Ukraine a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne ferait pas cadeau à la Russie d'un territoire que Moscou n'a pas réussi à conquérir sur le champ de bataille.

"Nous attendons des États-Unis, de l'Europe et des autres partenaires qu'ils ne restent pas silencieux à ce sujet et qu'ils se souviennent que pour parvenir à une paix véritable, il faut exercer une pression précisément sur Moscou."

L'Ukraine demande à ses partenaires, en particulier aux États-Unis, de lui fournir des garanties de sécurité solides en cas d'accord de paix, afin d'empêcher la Russie de lancer une nouvelle attaque.

(Reportage Iryna Nazarchuk à Odessa, avec Anna Pruchnicka à Gdanks, rédigé par Dan Peleschuk ; version française Bertrand Boucey et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Environnement
