Des frappes israéliennes font 26 morts à Gaza, selon les Palestiniens

(Actualisé avec bilan, déclarations israéliennes)

Au moins 26 personnes, dont des enfants, sont mortes samedi dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, les plus intenses depuis de nombreuses semaines, ont déclaré les autorités sanitaires palestiniennes, alors qu'un cessez-le-feu est censé être en vigueur dans le territoire côtier.

L'aviation israélienne a bombardé le commissariat de Cheikh-Radouane, à l'ouest de Gaza-Ville, tuant 10 policiers et détenus, ont dit la police et le personnel médical.

Les équipes de secours recherchent d'éventuelles victimes sur place, a dit la police, contrôlée par le Hamas.

Une autre frappe aérienne a touché un appartement dans la ville de Gaza, tuant trois enfants et deux femmes, selon des responsables de l'hôpital Chifa. Sept autres personnes ont été tuées dans un campement de tentes de déplacés à Khan Younès, dans le sud du territoire.

Selon une source militaire israélienne, ces bombardements font suite à un incident survenu vendredi, au cours duquel des soldats israéliens ont repéré huit hommes armés sortant d'un tunnel à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza à la frontière avec l'Egypte. Trois de ces hommes ont été tués et un quatrième, présenté par l'armée israélienne comme un responsable du Hamas dans ce secteur, a été arrêté.

Le Hamas ne s'est pas exprimé sur cet incident.

Sur une vidéo prise à Gaza-Ville, on peut voir les murs calcinés et endommagés d'un appartement situé dans un immeuble de plusieurs étages, avec des débris jonchant l'intérieur du domicile et, à l'extérieur, une rue.

"Nous avons retrouvé mes trois petites nièces dans la rue, ils parlent de cessez-le-feu et tout ça, qu'ont fait ces enfants, qu'avons-nous fait?", a dit Samer al Atbach, un parent.

Israël et le Hamas s'accusent réciproquement de violations du cessez-le-feu conclu en octobre sous l'égide des Etats-Unis alors que Washington les presse de mettre en oeuvre les prochaines phases de l'accord censé mettre fin définitivement au conflit déclenché par l'attaque du mouvement palestinien sur le territoire de l'Etat hébreu le 7 octobre 2023.

Des tirs israéliens ont fait plus de 500 morts, dont une majorité de civils selon les autorités sanitaires locales, depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu.

Des activistes palestiniens ont tué quatre militaires israéliens sur cette période, selon les autorités israéliennes.

Le poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, fermé de manière quasi permanente au cours des deux années de guerre, est censé rouvrir dimanche.

(Reportage Dawoud Abu Elkas à Gaza, Nuha Sharf et Maayan Lubell à Jérusalem et Menna Alaa El Din au Caire, version française Bertrand Boucey)