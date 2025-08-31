Des frappes de drones russes provoquent des coupures d'électricité en Ukraine

(Actualisé avec déclaration russe, dernier para)

Une attaque de drones russes au cours de la nuit de samedi à dimanche a endommagé quatre installations électriques près d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, privant de courant plus de 29.000 foyers, ont déclaré le gouverneur régional et l'entreprise DTEK.

La ville portuaire de Tchornomorsk, en périphérie d'Odessa, a été la plus durement frappée et des bâtiments résidentiels et administratifs y ont aussi été endommagés, a dit le gouverneur Oleh Kiper sur la messagerie Telegram.

"Les infrastructures essentielles fonctionnent à l'aide de groupes électrogènes", a-t-il déclaré, en faisant état d'un blessé dans ce bombardement.

Des drones russes ont aussi frappé dimanche matin des installations électriques dans la région de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, où 30.000 foyers ont été privés de courant, notamment dans la ville de Nijyn, a dit le gouverneur régional, Viatcheslav Tchaous.

L'armée ukrainienne a dit avoir abattu 126 des 142 drones tirés au cours de la nuit par la Russie mais n'avoir pu empêcher que 10 sites soient atteints.

DTEK, principal producteur d'électricité en Ukraine, a déclaré dans un communiqué que quatre de ses sites avaient été attaqués au cours de la nuit.

"Dès que les employés recevront l'autorisation de l'armée et des services de secours, ils commenceront immédiatement à inspecter les équipements et à entreprendre des réparations d'urgence", a dit l'entreprise.

Le ministère russe de la Défense, cité par l'agence Interfax, a déclaré dimanche que la Russie avait frappé en Ukraine des infrastructures portuaires utilisées à des fins militaires. La Russie a aussi abattu 112 drones ukrainiens en 24 heures, a-t-il dit.

(Lidia Kelly à Melbourne et Pavel Polityuk à Kyiv, avec Vladimir Soldatkin à Moscou, version française Bertrand Boucey)