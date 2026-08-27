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Des feux de forêt font 12 morts en Algérie
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 00:30
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Douze personnes ont été tuées dans des feux de forêt qui ont ravagé plusieurs régions en Algérie, a déclaré mercredi soir le ministre de l'Intérieur, Said Sayoud, selon la radio nationale.

La chaîne de télévision Ennahar a rapporté que cinq personnes sont mortes dans la wilaya de Jijel, quatre dans la wilaya de Béjaïa et trois dans celle de Tizi Ouzou.

(Tarek Amara; version française Camille Raynaud)

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