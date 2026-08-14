Des fans de Nancy vont pouvoir conduire le car du club

Des fans de Nancy vont pouvoir conduire le car du club

La pénurie de chauffeurs touche aussi l’ASNL. À l’occasion de la réception de Montpellier ce vendredi à Marcel-Picot, l’AS Nancy-Lorraine et Kolizeo ont lancé un petit jeu dans lequel les supporters doivent prendre les commandes du car du club.

Le principe : récupérer un maximum de fans sur la route pour réaliser le meilleur score possible avec comme objectif de décrocher un ticket pour le tirage au sort organisé vendredi soir au stade.…

MJ pour SOFOOT.com