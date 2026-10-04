Des explosions entendues pendant la visite du chancelier allemand à Kyiv

(Actualisé avec nouvelles déclarations de Zelensky et Moscou)

Des sirènes d'alerte aérienne et des explosions ont retenti dimanche dans la capitale ukrainienne, Kyiv, alors que le chancelier allemand Friedrich Merz rendait visite au président ukrainien Volodimir Zelensky dans le cadre du renouvellement du soutien de l'Allemagne à l'Ukraine.

Alors que la Russie intensifie son offensive contre l'Ukraine, Friedrich Merz, accompagné de dirigeants d'entreprises du secteur de la défense dans le cadre de cette visite surprise, a exhorté Moscou à mettre fin à ses attaques croissantes.

Le chancelier allemand a annoncé une aide militaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ un milliard d'euros et un programme de soutien énergétique.

Friedrich Merz et Volodimir Zelensky ont visité le bâtiment gravement endommagé de l'Académie des sciences d'Ukraine, où au moins deux personnes sont mortes la semaine dernière lors d'une frappe de drones.

La Russie pilonne actuellement le cœur de Kyiv avec certaines des frappes de drones, l'offensive la plus importante dans la capitale depuis le début de la guerre en 2022.

"Je ne peux que le répéter une fois de plus: Monsieur Poutine, mettez fin à cette guerre insensée", a déclaré Friedrich Merz.

"Nous sommes prêts à dialoguer, nous sommes prêts à discuter de la fin de cette guerre, mais ces attaques barbares contre la population civile ukrainienne doivent cesser", a-t-il imploré.

Dimanche matin, quatre alertes aériennes ont été entendues dans la capitale ukrainienne, accompagnées d'explosions et de détonations des systèmes de défense aérienne.

L'une des frappes russes a touché le pont Nord sur le fleuve Dniepr, endommageant sa chaussée, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, sur la messagerie Telegram. Il a précisé que cette frappe avait fait deux blessés et provoqué des dégâts sur le réseau d'eau chaude du secteur.

Depuis la semaine dernière, la Russie attaque les ponts de Kyiv afin de perturber les liaisons entre les deux rives de la capitale et les voies logistiques entre le centre et l'est de l'Ukraine.

Friedrich Merz a souligné que son déplacement à Kyiv "démontrait que nous ne nous laisserons pas intimider".

"Pas plus qu'une attaque de drone survenant au moment même de notre visite", a-t-il dénoncé.

Selon Volodimir Zelensky, Vladimir Poutine tente d'affaiblir la résistance ukrainienne en intensifiant les frappes aériennes contre Kyiv et d'autres villes.

"Ils s'en prennent aux ponts — pensent-ils vraiment que nous ne réagirons pas? Je suis tout simplement stupéfait par cette volonté animale d'envenimer la situation chaque jour", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, aux côtés du chancelier allemand.

Avant cette déclaration, le ministère russe de la Défense a Russie, en réponse à une interview du président ukrainien dans laquelle il s'était engagé à intensifier les attaques contre les raffineries russes, avait assuré que Moscou accroîtrerait ses frappes sur Kyiv et d'autres régions d'Ukraine, notamment les installations militaires, les sites de l'industrie de la défense et les infrastructures.

DES RÉFORMES DEMANDÉES PAR L'UE

Le chancelier allemand est arrivé à Kyiv accompagné de la ministre de l'Economie, Katherina Reiche, et d'une délégation comprenant des dirigeants de Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems et d'autres entreprises.

Friedrich Merz devait également faire pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il progresse sur les réformes demandées par les partenaires de l'UE, notamment dans la lutte contre la corruption.

Volodimir Zelensky a déclaré mercredi, après s'être entretenu par téléphone avec Friedrich Merz, que l'Ukraine finaliserait prochainement un accord conclu avec l'Allemagne pour la production de drones, de missiles et des logiciels associés.

L'un des principaux axes de développement devrait être la production rapide de drones antiaériens, que la société allemande Quantum, spécialisée dans les technologies de défense, a testés avec succès.

Depuis l'été, la Russie utilise quotidiennement des dizaines de drones d'attaque à réaction à grande vitesse pour cibler des infrastructures civiles et militaires.

En avril, Quantum et le fabricant ukrainien WIY Drones ont annoncé la création de Quantum WIY Industries, une coentreprise destinée à produire le drone intercepteur Strila et les technologies de défense aérienne associées.

L'accord prévoit également le développement et la production conjoints d'armes d'une portée de plus de 1.000 km que l'Ukraine peut utiliser pour lancer des attaques en profondeur à l'intérieur de la Russie.

(Andreas Rinke et Felix Hoske; avec la contribution de Pavel Polityuk; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)