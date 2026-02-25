Des escroqueries aux rencontres aux faux avocats : OpenAI détaille l'utilisation abusive de ChatGPT dans un nouveau rapport sur les menaces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a déclaré avoir banni des comptes liés aux forces de l'ordre chinoises, à des escrocs et à des opérations d'influence, y compris une campagne de diffamation contre la première femme Première ministre du Japon, dans un rapport détaillant l'utilisation abusive de sa technologie ChatGPT.

L'entreprise a déclaré que plusieurs comptes ont utilisé son chatbot avec d'autres outils, notamment des comptes de médias sociaux, pour commettre des cybercrimes en se faisant passer pour une agence matrimoniale , des cabinets d'avocats et des fonctionnaires américains, entre autres.

Voici quelques détails fournis par OpenAI:

* Un petit groupe de comptes probablement originaires de Chine a utilisé les modèles de l'OpenAI pour demander des informations sur des personnes américaines, des forums en ligne et l'emplacement de bâtiments fédéraux , et a demandé des conseils sur les logiciels d'échange de visages

* Les mêmes comptes ont également généré des courrielsen anglais destinés à des fonctionnaires américains de haut niveau ou à des analystes politiques travaillant dans le domaine des affaires et de la finance, invitant les cibles à participer à des consultations rémunérées

* L'OpenAI a déclaré avoir interdit un compte ChatGPT lié à une personne associée aux forces de l'ordre chinoises, dont l'activité consistait à orchestrer une opération d'influence secrète visant la Première ministre japonaise Sanae Takaichi

* Un groupe de comptes ChatGPT a utilisé le chatbot pour organiser une escroquerie aux rencontres ciblant les hommes indonésiens et a probablement escroqué des centaines de victimes par mois, selon l'OpenAI

* L'OpenAI a déclaré que l'escroquerie utilisait ChatGPT pour générer du texte promotionnel et des publicités pour un faux service de rencontres, incitant les utilisateurs à rejoindre la plateforme et faisant pression sur les cibles pour qu'elles accomplissent plusieurs tâches nécessitant d'importants paiements

* Plusieurs comptes ont utilisé les modèles d'OpenAI pour se faire passer pour des cabinets d'avocats et usurper l'identité de vrais avocats et des forces de l'ordre américaines, ciblant ainsi les victimes de la fraude, a déclaré OpenAI